 / Ultim'ora

Ultim'ora | 27 giugno 2026, 22:01

Mondiali, oggi Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana - Diretta

Mondiali, oggi Inghilterra-Panama e Croazia-Ghana - Diretta

(Adnkronos) - L'Inghilterra torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta Panama, già eliminata dal torneo, nella terza giornata del gruppo L della Coppa del Mondo. Partita decisiva per gli inglesi, primi a quattro punti, che dovranno staccare il pass per i sedicesimi dopo il pareggio nella seconda gara contro il Ghana. Si giocherà in contemporanea anche l'altra partita del gruppo tra il già citato Ghana e la Croazia, match a rischio 'biscotto'. In caso di pareggio passerebbero entrambe ai sedicesimi di finale. 

 

 

Domani il via alla fase a eliminazione diretta con la sfida tra Sudafrica e Canada, in programma alle 21 a Los Angeles.  

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium