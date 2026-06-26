“Lievita” conquista la città: il bilancio dopo i primi mesi tra il calore dei clienti e le novità per l’estate

A pochi mesi dal taglio del nastro, “Lievita” ha già saputo fare breccia nel cuore dei sanremesi e dei tanti turisti che frequentano la zona di San Martino. La scommessa di Dino (Caruso Placido) e della sua famiglia, in Via Privata Scoglio 14, si è rivelata vincente, trasformando il locale a due passi da Porto Sole in un nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona tavola.

Tempo di primi bilanci, dunque, ma soprattutto tempo di ringraziamenti per una partenza che è andata oltre le più rosee aspettative.

Un grazie speciale alla clientela

Il successo di un locale non si misura solo dai numeri, ma dal calore delle persone che decidono di tornare. Ed è proprio questo il pensiero fisso di Dino, che ci tiene a esprimere tutta la sua gratitudine a chi, giorno dopo giorno, sta frequentando il locale:

"Voglio rivolgere un ringraziamento veramente speciale, a nome mio e di tutto lo staff, a tutta la nostra clientela. Vedere le persone tornare, ricevere i loro complimenti e percepire la loro fiducia è una soddisfazione immensa. Ci hanno trasmesso un entusiasmo incredibile, infondendoci la carica giusta per questa nuova avventura. Se siamo qui e guardiamo avanti con il sorriso, il merito è soprattutto dei nostri clienti".

Cosa cambia (e cosa no) nel menù: arrivano gli impasti estivi

Con l’arrivo del caldo, “Lievita” si adegua alle esigenze della stagione senza però stravolgere la propria identità. Per il momento il menù rimarrà abbastanza stabile, confermando i piatti e le pizze gourmet che hanno già conquistato il pubblico in questi mesi.

La vera sorpresa, studiata appositamente per i mesi estivi, riguarda però il cuore pulsante della pizzeria: la nascita di nuovi impasti ancora più leggeri e digeribili, ideati per non appesantire durante le serate più calde, pur mantenendo intatta la tipica scioglievolezza della pizza napoletana contemporanea.

Ricordiamo che “Lievita” è anche un grandissimo ristorante di pesce. Oltre alle pizze d'avanguardia, la cucina continua a stupire con una straordinaria offerta marinara: cruditè spettacolari e piatti d'eccellenza dove il pescato del giorno è il re indiscusso della tavola.

Un percorso culinario completo e sofisticato, che unisce i sapori della nostra tradizione ligure a tocchi di alta ristorazione, magnificamente valorizzato da una carta di birre artigianali liguri pensate per esaltare i sapori salini e la freschezza del piatto.

Per concludere in bellezza, non mancano mai degli ottimi dolci fatti in casa, sempre diversi e pronti a sorprendere ogni giorno.

Un dehors ancora più accogliente

Il restyling di “Lievita” non si ferma all'offerta gastronomica. Con la bella stagione, il locale è pronto a valorizzare al massimo i suoi spazi esterni. Il grande dehors è stato reso ancora più accogliente e curato nei dettagli, ideale per godersi il fresco della brezza marina a pochi metri dalla pista ciclabile, sorseggiando una birra artigianale ligure o gustando una delle spettacolari cruditè di pesce.

L'estate di Sanremo ha un nuovo sapore, ed è quello fresco, leggero e accogliente di "Lievita".

Dino ed il suo team vi aspettano in via privata Scoglio, 14, Sanremo (Zona San Martino/Porto Sole) A due passi dalla pista ciclabile.

Per Info e Prenotazioni chiamare al 0184 189 7825 o visitare la pagina Facebook e Instagram