World Tech Conference, Fontana: "La Lombardia ecosistema d'eccellenza per innovazione e ricerca"

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - In occasione dell'apertura della World Tech Conference 2026, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inviato un videomessaggio di saluto ai partecipanti, sottolineando il valore dell'evento come occasione di confronto sulle tecnologie strategiche del futuro. Fontana ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto Milano e la Lombardia come sede della manifestazione, evidenziando la forza dell'ecosistema regionale costruito attraverso la collaborazione tra istituzioni, ricerca, imprese e finanza. Un modello che, ha ricordato il governatore, contribuisce a rendere la Lombardia leader in Italia nell'attrazione degli investimenti esteri e nell'innovazione tecnologica.