Tennistavolo, a Santo Stefano al Mare i Campionati Provinciali 2026 (Foto)

Santo Stefano al Mare ha ospitato nel fine settimana i Campionati Provinciali 2026 di tennistavolo, tradizionale appuntamento che ha aperto la stagione estiva rivierasca della disciplina. La manifestazione si è svolta presso la palestra comunale della cittadina e si inserisce nel programma dei festeggiamenti per il 50° anniversario dell'A.S.D.T.T. Regina Sanremo - Taggia - Imperia, che celebra il traguardo raggiunto nel periodo 1976-2026.

La direzione gare e il presidente Raffaele Regina hanno rivolto un ringraziamento all'Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare per il sostegno offerto alla disciplina del tennistavolo, sport olimpico dal 1988, contribuendo a promuoverne la diffusione sul territorio.

La kermesse si è svolta sotto la direzione del giudice arbitro Gianbeppe Cuatto e ha visto la partecipazione delle società del comprensorio, con risultati particolarmente significativi per il G.S.T.T. Vallecrosia, protagonista in diverse categorie, e per il T.T. Regina Sanremo, che ha conquistato importanti affermazioni individuali.

Nel Singolare 6ª Categoria il successo è andato a Gioele Orsetti del T.T. Regina Sanremo Taggia. Alle sue spalle si sono classificati, a pari merito, Gabriele Biamonti, Davide Nasso e Filippo Commendatore del G.S.T.T. Vallecrosia. Dal quinto all'ottavo posto, a pari merito, Alessio Agnone del T.T. Arma di Taggia insieme ai portacolori del G.S.T.T. Bordighera Mattia Conte, Giovanni Cortese e Stefano Raimondo.

Nel Singolare Maschile Assoluto dominio assoluto del G.S.T.T. Vallecrosia, che ha monopolizzato il podio con Gianluca Vitanza primo classificato, seguito da Gabriele Biamonti. Terzo posto ex aequo per Antonio Patanè e Davide Nasso.

Nel Singolare Under 21 si è imposto nuovamente Gioele Orsetti del T.T. Regina Sanremo Taggia. Secondo posto per Gabriele Scibilia del G.S.T.T. Vallecrosia, mentre Mattia Conte e Lorenzo Forte del G.S.T.T. Bordighera hanno concluso rispettivamente al terzo e quarto posto. Dal quinto all'ottavo posto, a pari merito, Matteo Raimondo e Gabriele Rizzo del Bordighera, insieme a Francesco Di Giovanni e Alessio Agnone del T.T. Arma di Taggia.

Nel Doppio 6ª Categoria vittoria per il G.S.T.T. Vallecrosia con la coppia formata da Gabriele Biamonti e Massimo Adimari. Secondo posto per il G.S.T.T. Bordighera con Stefano Raimondo e Giovanni Cortese. Sul terzo gradino del podio Davide Nasso e Antonio Patanè del G.S.T.T. Vallecrosia, mentre al quarto posto hanno chiuso Gioele Orsetti e Agostino Bolognese del T.T. Regina Sanremo.

Nel Doppio Maschile Assoluto si è registrata un'altra affermazione del G.S.T.T. Vallecrosia grazie alla coppia composta da Davide Nasso e Antonio Patanè. Secondo posto per Gabriele Biamonti e Alessandro Scibilia, anch'essi portacolori della società vallecrosina.

I Campionati Provinciali 2026 hanno così confermato il buon momento del movimento pongistico provinciale, con il G.S.T.T. Vallecrosia grande protagonista della manifestazione e risultati di rilievo anche per il T.T. Regina Sanremo, il G.S.T.T. Bordighera e il T.T. Arma di Taggia.