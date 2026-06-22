Sanremo capitale del tennis senior: al via il torneo internazionale con 14 nazioni in campo

Tutto pronto al Tennis Sanremo per ospitare l’edizione estiva del tradizionale torneo internazionale di tennis per tutte le categorie di età, dagli over 40 fino agli over 85. Le due tappe di Sanremo sono diventate un appuntamento obbligato per una vasta comunità di tennisti che riconoscono nel loro sport preferito quasi uno scopo di vita. Ben 14 le nazionalità rappresentate: Italia, Svizzera, Germania, Cina, Ungheria, Monaco, Montenegro, Francia, Svezia, Canada, Azerbaigian, Stati Uniti, Olanda e Andorra. Il torneo è iniziato lunedì 22 giugno e terminerà domenica 28 giugno. Tanti i tabelloni per ogni categoria di età nelle classiche suddivisioni tra singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. Sotto la direzione del Giudice Arbitro Aniello Santonicola, inviato dalla International Tennis Federation, un nutrito staff del circolo ormai collaudato da tante edizioni assicurerà le migliori condizioni di gioco ai tanti giocatori provenienti da ogni regione d’Italia oltre che dall’estero che sanno di trovare a Sanremo l’ambiente ideale per soddisfare la propria passione.

L’ingresso è libero e lo spettacolo è assicurato dalla tradizionale forza agonistica che giocatori di tutte le età riescono ad esprimere.