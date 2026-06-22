Petanque. Roberta Peirano e Michele Zuppardo brillano a Genova

Si è svolto a Genova, organizzato dalla società AB Genovese il campionato individuale di petanque maschile e femminile per le categorie A-B-C al quale hanno partecipato 200 concorrenti provenienti, oltre che dalla Liguria, dal Piemonte, Lombardia e Friuli.

Nella categoria A femminile, si è laureata campionessa italiana Roberta Peirano del G.S. P. Ventimiglia che ha battuto in finale per 13-3 Monica Scalise dell' AB Genovese.

Nella categoria A maschile, titolo solo sfiorato per Michele Zuppardo ( oltre che giocatore e anche allenatore del sodalizio ventimigliese ),sconfitto in finale da Jacopo Gardella dell' AB Genovese.

Prossimo appuntamento con i campionati italiani, sarà per il 4 luglio quando si svolgerà la gara a coppie per tutte le categorie ( A-B-C ) sui campi della Biancheri Muller Bordighera.