Moby, al via linee per Sardegna e Corsica. Calciomercato-L’originale sale a bordo

MILANO (ITALPRESS) - Ci sono alcuni sinonimi assoluti del concetto di "estate". Uno è il calciomercato, l'altro sono le vacanze verso la Sardegna e la Corsica. E Moby è protagonista di entrambi.Perchè parte da domani la linea quotidiana diretta fra Genova e Livorno e viceversa, con Moby Aki e Moby Wonder, che si aggiunge a quella già ripartita nei giorni scorsi Livorno-Bastia-Livorno con Moby Kiss. Due linee che permettono di arrivare in Corsica in poche ore.Nelle scorse settimane è ripartita anche la Genova-Olbia con Moby Aki e Moby Orli che portano in Sardegna i turisti del Nord Italia e del Nord Europa con traversate notturne che permettono di godere appieno di tutti i giorni di vacanza.Linea che, anche in questo caso, si somma alla tratta quotidiana Livorno-Olbia- Livorno, che collega il porto toscano con la Sardegna per 365 giorni l'anno con le due ammiraglie: Moby Fantasy e Moby Legacy che sono i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo, con servizi di bordo a livello di navi da crociera.Proprio Moby Fantasy e Moby Legacy sono al centro della sigla della nuova edizione di "Calciomercato-L'originale" in onda su Sky Sport e in streaming su NOW, partita nei giorni scorsi nel suo tour per l'Italia proprio da Olbia e che andrà avanti fino al 28 agosto a Capri, dopo aver attraversato tutte le coste e le più belle zone del Paese.La trasmissione, che avrà come sempre le notizie quotidiane di Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Fayna, anche quest'anno ha una sigla realizzata a bordo delle due ammiraglie della Balena Blu, con protagonisti i tre esperti di calciomercato di Sky, Bonan anche nei panni di musicista e cantante con la sua "Avrei bisogno di sorridere", e Walter Zenga e Billy Costacurta opinionisti e ballerini.E le ammiraglie di Moby sono protagoniste questa settimana a Olbia anche come sede dei collegamenti live con Sky Sport 24, durante i quali verranno lanciati i primi grandi colpi del calciomercato.Tutti i componenti dello staff di "Calciomercato-L'originale" diventano così i protagonisti della sigla della trasmissione di Sky con i servizi di bordo delle ammiraglie di Moby. Fra i protagonisti della sigla di "Calciomercato-L'originale" anche robottini che, aiutando il lavoro dei camerieri e non sostituendolo, contribuiscono a sgomberare i tavoli e, insieme alle casse automatiche, velocizzano ulteriormente i tempi di attesa a tavola.- foto ufficio stampa Moby -(ITALPRESS).
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