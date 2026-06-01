Sanremo capitale del Calcio a 5 per non vedenti: la Sanremo‑Liguria vola alla Final Four del Campionato Italiano FISPIC B1

Si è concluso con un grande successo organizzativo e sportivo il fine settimana dedicato al Campionato Italiano FISPIC di Calcio a 5 B1 per non vedenti assoluti, andato in scena dal 29 al 31 maggio sui campi di Pian di Poma a Sanremo.

Per tre giorni la città dei fiori è stata il centro del calcio paralimpico nazionale, ospitando le gare di ritorno del Girone Nord del campionato, che hanno decretato le due squadre qualificate alla Final Four nazionale in programma il 13 e 14 giugno presso il Centro Federale Paralimpico di Roma. A conquistare il pass per la fase finale sono state il Quarto Tempo Firenze, primo classificato con 16 punti, e la Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti, seconda con 13 punti. Eliminati invece Insuperabili Torino e Ticinia Novara. La manifestazione, organizzata con non poca difficoltà dalla società ligure e dalle numerose realtà del territorio che hanno sostenuto l'evento, ha regalato partite combattute, numerosi gol e momenti di autentica inclusione sportiva.

La Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti si presentava all'appuntamento forte del primo posto conquistato nel concentramento di Campi Bisenzio e della recente qualificazione alla Final Four di Coppa Italia ottenuta a Crema. Davanti al pubblico di casa, gli uomini guidati dal tecnico Giancarlo Di Malta non hanno tradito le aspettative. L'esordio, venerdì sera, è stato travolgente. La formazione ligure ha superato il Ticinia Novara con un netto 10-0 grazie alle quattro reti di Kahraman Kurbetoglu, alle quattro di Mehmet Dincer e alla doppietta di Gaston Gaviglio. Nell'altra gara della giornata il Quarto Tempo Firenze ha sconfitto gli Insuperabili Torino per 6-1 con tre reti di Valerio Arancio Febbo, due di Damiano Giunta e una di Daniel Awulori. Per i piemontesi a segno Sebastiano Gravina.

Sabato la Sanremo-Liguria ha confermato il proprio eccellente stato di forma imponendosi per 11-1 sugli Insuperabili Torino. Ancora protagonisti Kurbetoglu e Dincer, autori di quattro reti ciascuno, ai quali si sono aggiunti i tre gol di Gaston Gaviglio. Per Torino rete della bandiera di Sebastiano Gravina. Nell'altra sfida il Quarto Tempo Firenze ha superato il Ticinia Novara per 5-0 grazie alla doppietta di Valerio Arancio Febbo e alle reti di Daniel Awulori, Damiano Giunta e Jacopo Lilli. Domenica mattina gli Insuperabili Torino hanno chiuso il proprio torneo battendo il Ticinia Novara per 5-1 con tutte e cinque le reti firmate da Sebastiano Gravina. Per il Novara a segno Cucu. A seguire è andata in scena la sfida più attesa del weekend, quella tra le due squadre che guidavano la classifica del girone. Il Quarto Tempo Firenze si è imposto per 1-0 sulla Sanremo-Liguria grazie a una rete di Daniel Awulori, conquistando il primo posto finale. Nonostante la sconfitta, la formazione ligure ha festeggiato davanti al proprio pubblico la qualificazione alla Final Four nazionale.

La classifica finale del Girone Nord vede quindi Quarto Tempo Firenze al primo posto con 16 punti, Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti al secondo con 13, Insuperabili Torino a quota 6 e Ticinia Novara ferma a 0 punti. Nelle semifinali nazionali il Quarto Tempo Firenze affronterà l'UIC Bari, mentre la Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti sfiderà la Sport Ability Roccaraso, vincitrice del Girone Sud. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigenza ligure per la riuscita dell'evento, che ha portato a Sanremo atleti, tecnici, dirigenti e appassionati provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere da vicino una disciplina spettacolare e altamente tecnica. La società desidera ringraziare la Sanremese Calcio per l'ospitalità presso l'impianto di Pian di Poma, gli arbitri FISPIC, i volontari, tutte le squadre partecipanti, gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e il numeroso pubblico presente durante le tre giornate di gare.

Ora l'attenzione è rivolta a Roma, dove il 13 e 14 giugno la Sanremo-Liguria Calcio Non Vedenti proverà a inseguire un altro importante traguardo in una stagione già ricca di soddisfazioni.