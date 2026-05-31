Mattarella “I Bersaglieri legati alla storia d’Italia, elemento cardine esercito”

ROMA (ITALPRESS) - "In occasione del 73^ raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro, desidero rivolgere un saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo, che celebrano un'identità legata alla storia d'Italia con immutato slancio e profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Corpo d'Armata, Giuseppenicola Tota."Dalle storiche gesta del Risorgimento agli odierni teatri operativi - sottolinea il Capo dello Stato -, i bersaglieri confermano un'altissima professionalità, offrendo nelle missioni internazionali e nel supporto alla sicurezza nazionale un contributo prezioso che li conferma elemento cardine dello strumento militare. Nell'anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario del sisma in Friuli, rinnovo il plauso per la meritoria opera del Sodalizio nel raccordare le generazioni e nel salvaguardare un prezioso patrimonio di valori, nel grato ricordo della generosa abnegazione e dell'umanità con cui i bersaglieri si distinsero nel prestare soccorso alle popolazioni allora colpite. Nel rivolgere un commosso pensiero ai caduti della Specialità, il cui sacrificio per l'indipendenza e la libertà della Patria rimane un riferimento etico fondamentale per quanti oggi indossano con orgoglio le fiamme cremisi, rendo deferente omaggio al Labaro dell'Associazione che li riunisce e riassume. A tutti i partecipanti giunga l'augurio più fervido per la riuscita dell'evento, nella consapevolezza che l'affetto della comunità nazionale continuerà ad accompagnare il passaggio della fanfara e l'impegno di ogni bersagliere", conclude Mattarella.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).