Sanremo, grande successo per il terzo Trofeo “For Children”: sport e solidarietà per l’Istituto Padre Semeria

Grande partecipazione e tanta solidarietà al campo Comunale di Sanremo per il terzo Trofeo “For Children” di calcio veterani, manifestazione benefica che ha unito sport e attenzione al sociale. L’evento ha visto scendere in campo, oltre alla formazione organizzatrice del Riva Santo Stefano, anche la Sanremese e il San Marino, squadra che al termine del triangolare si è aggiudicata il trofeo.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto all’Istituto Padre Semeria di Coldirodi, realtà che ospita ragazzi che, per diverse ragioni, hanno subito l’allontanamento dalle proprie famiglie di origine. Una giornata all’insegna dello sport e della condivisione, che ha confermato ancora una volta il valore sociale del calcio e la grande sensibilità del territorio verso iniziative benefiche dedicate ai più giovani.

“For Children” si conferma così un appuntamento capace di coniugare agonismo, amicizia e sostegno concreto a chi vive situazioni di difficoltà, grazie anche alla partecipazione delle società coinvolte e del pubblico presente sugli spalti.