Matuziana, quattro talenti in Rappresentativa: ad Ampezzo brilla il futuro del calcio femminile ponentino

Si chiude con un bilancio ricco di emozioni e prospettive l’avventura di quattro giovani calciatrici della Matuziana al primo storico Torneo Nazionale Under 21 femminile, andato in scena ad Ampezzo, in provincia di Udine.

A rappresentare i colori della Liguria Under 21 sono state Chrystal Pastorino, Nicole Cicconetti, Alice Assandri e Andrea Cento, protagoniste di un’esperienza di grande valore tecnico e umano in un contesto che ha riunito alcune delle migliori promesse del calcio giovanile del Nord Italia.

La competizione ha visto affrontarsi le selezioni di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Trentino, regalando alle giovani atlete un importante banco di prova contro realtà di alto livello. Per tutte e quattro le giocatrici matuziane si è trattato dell’esordio assoluto in una manifestazione nazionale di questa portata, occasione preziosa per confrontarsi con il meglio del panorama giovanile femminile.

Grande soddisfazione anche in casa Matuziana, dove la convocazione contemporanea di quattro calciatrici viene vissuta come un traguardo storico e come la conferma della crescita costante del settore femminile.

A sottolinearlo è stata Chiara Castagna, responsabile del settore femminile del club, che ha espresso tutto l’orgoglio della società:

“Per la nostra società rivedere aprirsi la porta della Rappresentativa dopo tanti anni ci dà la conferma che stiamo lavorando bene e che la Matuziana sta tornando a brillare come una volta. Siamo orgogliosi delle nostre ragazze e siamo certi che questo sia solo l'inizio di un nuovo capitolo.”

L’esperienza friulana lascia dunque in eredità un bagaglio importante fatto di crescita tecnica, consapevolezza ed entusiasmo. Per Pastorino, Cicconetti, Assandri e Cento questo appuntamento rappresenta solo il primo passo di un percorso che promette di regalare nuove soddisfazioni al calcio femminile matuziano.