Pedro, addio alla Lazio: "Giorno triste, un onore vestire questa maglia"

(Adnkronos) - "Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e a questa splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della gloriosa storia di questo club. È stato un vero onore vestire questa maglia e portare questo stemma sul mio petto". Questo il saluto di addio alla Lazio da parte dell'attaccante spagnolo Pedro, in un video pubblicato dal club sui propri social.

L'attaccante spagnolo ha aggiunto: "È vero che non ho portato nessuna soddisfazione in forma di trofeo a questa che considero essere una meravigliosa casa, ma ho sempre difeso i colori di questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione, insieme ai miei compagni di squadra".