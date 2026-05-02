CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 2 maggio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz e al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia, al Politeama di Diano Marina e all'Olimpia di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- MICHAEL – ore 16.45 – 19.15 – 21.30 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 16.30 - 18.45 - 21.00 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- SLIM IL FILM: LE LACRIME DEL MARE – ore 15.30 – di Yasuhito Kikuchi – Animazione – “Dopo aver concluso la cerimonia di apertura della Federazione del Regno dei Demoni Tempest, Rimuru e i suoi compagni vengono invitati dall'Imperatrice Celeste Elmesia della grande nazione elfica - la Dinastia dei Maghi Thalion - a visitare la sua isola privata. Mentre il gruppo si gode la breve vacanza, appare una donna misteriosa di nome Yura. Un nuovo incidente si svolge sullo sfondo del mare azzurro sconfinato...”

Voto della critica: n.p.

- SUPER MARIO GALAXY - IL FILM – ore 17.30 - 19.30 - di Michael Jelenic, Aaron Horvath – Animazione/Avventura/Commedia – “Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad, in compagnia del loro nuovo amico Yoshi, un dinosauro verde, partono per una nuova avventura ai confini dell'universo per combattere una nuova minaccia: Bowser Jr, il figlio di Bowser...”

Voto della critica: ***

- LEE CRONIN – LA MUMMIA – ore 21.15 – di Lee Cronin - con Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy, Hayat Kamille - Horror – “La giovane figlia di un giornalista scompare nel deserto senza lasciare traccia. Otto anni dopo, la famiglia, ancora devastata dal dolore, viene sconvolta dal suo improvviso ritorno: quello che dovrebbe essere un ricongiungimento gioioso si trasforma rapidamente in un incubo a occhi aperti...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- YELLOW LETTERS – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Ilker Çatak - con Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, Ipek Bilgin, Kerem Can - Drammatico – “Derya e Aziz, una coppia turca di mezza età, lei attrice di teatro, lui drammaturgo e docente universitario, entrano nel mirino delle autorità turche come oppositori del regime di Erdogan: la pièce politicamente impegnata che Derya intrepreta viene cancellata, Aziz viene allontanato dall'università e i suoi social messi sotto controllo. Persino le dinamiche di coppia, e il rapporto con la figlia adolescente Ezgi, entrano in crisi quando il dramma si sposta dal palcoscenico alla vita reale seguendo logiche narrative simili, e mettendo alla prova l'impegno politico dei due protagonisti, fino a quel momento limitato ad un dissenso astratto e metaforico veicolato in forma artistica e intellettuale. Ma l'arte e l'ideologia sono abbastanza pericolose e potenti da minacciare il potere costituito, e in ogni caso da spingere gli spettatori e gli studenti a porsi domande scomode e potenzialmente sovversive...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- NEL TEPORE DEL BALLO – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Pupi Avati - con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma - Drammatico – “Gianni Riccio è un famoso conduttore televisivo. Anche se la sua infanzia non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, ora però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Quando però si ritrova nel bel mezzo di un crack finanziario con complicazioni anche penali tutto gli crolla addosso. Si vede costretto a tornare ai luoghi di origine incontrando di nuovo un antico amore che potrebbe costituire per lui l'occasione di una rinascita...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL FIGLIO DEL DESERTO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 – di Gilles de Maistre - con Kev Adams, Adrianna Gradziel, Youssef Tounzi, Elkihel Faical, Brice Bexter - Family – “Sun è una ragazzina di dodici anni cresciuta ascoltando dal nonno l'affascinante storia del ‘bambino struzzo perduto nel deserto’. La memoria orale del nonno diventa così un libro di successo e durante una serie di presentazioni Sun viene invitata a visitare il Sahara. Per lei è sempre stata una favola, un racconto magico da tramandare, finché nel cuore del deserto, ricostruisce l'incredibile vicenda di Hadara, un bambino nato in una famiglia nomade che, a soli due anni, si è smarrito durante una violenta tempesta di sabbia. Destinato a una morte quasi certa, viene invece salvato da un gruppo di struzzi che lo accolgono come parte del loro branco. Per dieci anni, gli animali gli offrono protezione e gli insegnano a sopravvivere tra dune e sole implacabile...”

Voto della critica: ***

- PECORE SOTTO COPERTURA – ore 21.15 – di Kyle Balda - con Ciro Priello, Arianna Craviotto, Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall - Azione/Commedia – “In questa nuova e brillante rivisitazione del genere mystery, George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici...”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 16.30 - 21.15 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- MICHAEL – ore 15.45 - 18.15 - 21.15 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL FIGLIO DEL DESERTO – ore 16.00 – di Gilles de Maistre - con Kev Adams, Adrianna Gradziel, Youssef Tounzi, Elkihel Faical, Brice Bexter - Family – “Sun è una ragazzina di dodici anni cresciuta ascoltando dal nonno l'affascinante storia del ‘bambino struzzo perduto nel deserto’. La memoria orale del nonno diventa così un libro di successo e durante una serie di presentazioni Sun viene invitata a visitare il Sahara. Per lei è sempre stata una favola, un racconto magico da tramandare, finché nel cuore del deserto, ricostruisce l'incredibile vicenda di Hadara, un bambino nato in una famiglia nomade che, a soli due anni, si è smarrito durante una violenta tempesta di sabbia. Destinato a una morte quasi certa, viene invece salvato da un gruppo di struzzi che lo accolgono come parte del loro branco. Per dieci anni, gli animali gli offrono protezione e gli insegnano a sopravvivere tra dune e sole implacabile...”

Voto della critica: ***

- NEL TEPORE DEL BALLO – ore 18.00 -21.00 – di Pupi Avati - con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma - Drammatico – “Gianni Riccio è un famoso conduttore televisivo. Anche se la sua infanzia non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, ora però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Quando però si ritrova nel bel mezzo di un crack finanziario con complicazioni anche penali tutto gli crolla addosso. Si vede costretto a tornare ai luoghi di origine incontrando di nuovo un antico amore che potrebbe costituire per lui l'occasione di una rinascita...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 16.30 - 21.15 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 16.30 – 18.45 - 21.00 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MICHAEL – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- IL FIGLIO DEL DESERTO – ore 15.30 – 17.00 – di Gilles de Maistre - con Kev Adams, Adrianna Gradziel, Youssef Tounzi, Elkihel Faical, Brice Bexter - Family – “Sun è una ragazzina di dodici anni cresciuta ascoltando dal nonno l'affascinante storia del ‘bambino struzzo perduto nel deserto’. La memoria orale del nonno diventa così un libro di successo e durante una serie di presentazioni Sun viene invitata a visitare il Sahara. Per lei è sempre stata una favola, un racconto magico da tramandare, finché nel cuore del deserto, ricostruisce l'incredibile vicenda di Hadara, un bambino nato in una famiglia nomade che, a soli due anni, si è smarrito durante una violenta tempesta di sabbia. Destinato a una morte quasi certa, viene invece salvato da un gruppo di struzzi che lo accolgono come parte del loro branco. Per dieci anni, gli animali gli offrono protezione e gli insegnano a sopravvivere tra dune e sole implacabile...”

Voto della critica: ***

- NEL TEPORE DEL BALLO – ore 18.30 - 21.00 – di Pupi Avati - con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma - Drammatico – “Gianni Riccio è un famoso conduttore televisivo. Anche se la sua infanzia non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, ora però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Quando però si ritrova nel bel mezzo di un crack finanziario con complicazioni anche penali tutto gli crolla addosso. Si vede costretto a tornare ai luoghi di origine incontrando di nuovo un antico amore che potrebbe costituire per lui l'occasione di una rinascita...”

Voto della critica: ****



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it