Ginnastica Riviera dei Fiori, debutto trionfale alle finali nazionali PGS tra podi, emozioni e crescita

Debutto importante e ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Riviera dei Fiori alle finali nazionali di ginnastica artistica maschile e femminile della PGS, disputate a Lignano Sabbiadoro dal 23 al 27 aprile. La partecipazione, per la prima volta in questa competizione, ha rappresentato un banco di prova significativo per la società, che si è presentata con 11 ginnasti qualificati attraverso le prove regionali, impegnati nei livelli tecnicamente più elevati.

Il bilancio è decisamente positivo, sia per lo staff tecnico composto da Damiano Giunta, Giulia Bellone ed Elisa Addiego, sia per gli atleti, che hanno dimostrato determinazione, impegno e capacità di competere ad alto livello, conquistando anche numerosi podi.

Nel settore maschile spiccano risultati di grande rilievo. Nel programma PROMO, Jacopo Romeo conquista il primo posto assoluto. Straordinaria la prova di Emanuele Norberti nella categoria MINI, che domina la classifica generale vincendo l’assoluta e collezionando oro a parallele pari, minitrampolino e volteggio, oltre all’argento al corpo libero. Nella categoria GIOVANI, Gabriele Norberti sale sul terzo gradino del podio assoluto, con oro al volteggio e minitrampolino, argento alla sbarra e bronzo al corpo libero, mentre Andrea Driza chiude quarto con un bronzo al volteggio.

Nel programma B, Pietro Serini conquista il terzo posto assoluto con oro al minitrampolino, argento al volteggio e bronzo alla sbarra, seguito da Samuele Lombardo, quinto nell’assoluta, che porta a casa oro al volteggio e bronzo alla sbarra.

Nel settore femminile, le prestazioni sono state incoraggianti nonostante qualche imprecisione. Nel programma B under 17, Alice Bovenzi alterna buone esecuzioni – tra cui una parallela ben realizzata e il decimo punteggio al corpo libero – a qualche errore su trave e volteggio. Nel programma A, il più complesso, Greta Martalò chiude al 21° posto assoluto, con un buon 12° al corpo libero; “una trave partita benissimo” è stata però compromessa da una caduta finale che ha negato un possibile podio.

Le ginnaste senior Sara Papirio, Alessia Saccoccia ed Elena Stella si sono posizionate a centro classifica, mostrando esercizi convincenti ma penalizzati da piccole imprecisioni in una competizione di alto livello e punteggi molto ravvicinati. “Una buona esperienza di gara”, utile anche per comprendere meglio le dinamiche di giudizio. Da segnalare infine l’invito rivolto a Elena Stella, selezionata per esibirsi a trave e volteggio durante il Galà finale, riservato alle migliori 18 ginnaste della manifestazione.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica a Genova, dove le ragazze dell’artistica torneranno in pedana per la seconda prova del campionato di eccellenza a squadre, una competizione ormai assimilabile al livello gold. Un’altra occasione per continuare il percorso di crescita e consolidare quanto di buono visto in questa importante esperienza nazionale.