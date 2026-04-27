Virtus Sanremese campione con due turni d’anticipo, trionfo nel girone A e promozione raggiunta

La Virtus Sanremese si laurea campione del girone A di Prima Categoria con due giornate d’anticipo, conquistando così l’accesso al prossimo campionato di Promozione. Il verdetto arriva sul campo di Ospedaletti, dove i matuziani si impongono per 2-1 contro una formazione locale combattiva e mai doma. Un successo che certifica quanto dichiarato fin dall’inizio della stagione: vincere. E vincere è stato, con una cavalcata che resterà negli annali. La stagione 2025/26 si chiude infatti – pur con ancora due turni da disputare – nel segno del dominio assoluto: zero sconfitte, miglior attacco, miglior difesa e una gestione del campionato sempre saldamente in mano.

Determinazione e spirito di squadra sono stati elementi chiave. La Virtus ha saputo affrontare anche i momenti più complessi anteponendo sempre il collettivo agli interessi individuali. Una solidità mentale che, unita a una qualità tecnica superiore – “a detta di tutti” – ha fatto la differenza su ogni campo. Ora lo sguardo è rivolto a domenica prossima, quando – grazie a un “gentlemen’s agreement” – la Sanremese Calcio ospiterà la Virtus per consentire alla squadra di celebrare il traguardo davanti al proprio pubblico nella sfida contro l’Altarese.

Sarà una festa annunciata, con una grande partecipazione attesa sugli spalti, soprattutto da parte dei più giovani. I bambini e i ragazzi del settore giovanile rappresentano infatti il futuro e il cuore pulsante di un movimento sportivo che va oltre il campo, contribuendo allo sviluppo del tessuto sociale locale. In questo percorso, la Virtus Sanremese si conferma protagonista non solo sul piano sportivo, ma anche su quello educativo e comunitario.