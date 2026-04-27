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Sport | 27 aprile 2026, 14:42

Calcio, Under 15 femminile, la Matuziana ferma il Baiardo già campione: 1-1 nella penultima di campionato

Pareggio firmato dalla 2011 Sofia Rocca, decisiva anche la portiera 2013 Rebecca Campagna. Ultimo turno il 3 maggio a Pian di Poma contro il Ceriale

Si è giocata ieri pomeriggio la penultima partita valvole per il Campionato Regionale Femminile Under 15,il Match Angelo Baiardo-Matuziana e terminato con il risultato finale di 1-1.

Le Biancoazzurre di Mister Basta sono riuscite a portare a casa un punto importante per la classifica, riuscendo a fermare un Bajardo che si carta è già campione regionale. È stata Sofia Rocca, classe 2011, New entry in casa Matuziana a segnare il goal del pareggio per le Sanremesi, non da meno è stata Rebecca Campagna (portiere classe 2013) la quale è stata decisiva con più parate per il risultato finale. La Matuziana giocherà l'ultima partita di Campionato Domenica 3 Maggio tra le Mura di Casa di Pian di Poma, ospitando il Ceriale Calcio.

Matuziana:

Campagna, Del Rosso, Celi, Djebali, Fennouni, Gullotti, Orsetti, Borfiga, Filippone, Rocca, Gillone.A, Gillone.G. 
All.Franco Basta

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