Calcio, Under 15 femminile, la Matuziana ferma il Baiardo già campione: 1-1 nella penultima di campionato

Si è giocata ieri pomeriggio la penultima partita valvole per il Campionato Regionale Femminile Under 15,il Match Angelo Baiardo-Matuziana e terminato con il risultato finale di 1-1.

Le Biancoazzurre di Mister Basta sono riuscite a portare a casa un punto importante per la classifica, riuscendo a fermare un Bajardo che si carta è già campione regionale. È stata Sofia Rocca, classe 2011, New entry in casa Matuziana a segnare il goal del pareggio per le Sanremesi, non da meno è stata Rebecca Campagna (portiere classe 2013) la quale è stata decisiva con più parate per il risultato finale. La Matuziana giocherà l'ultima partita di Campionato Domenica 3 Maggio tra le Mura di Casa di Pian di Poma, ospitando il Ceriale Calcio.

Matuziana:

Campagna, Del Rosso, Celi, Djebali, Fennouni, Gullotti, Orsetti, Borfiga, Filippone, Rocca, Gillone.A, Gillone.G.

All.Franco Basta