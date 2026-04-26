Sanremo Baseball ritrova brillantezza e carattere: larga vittoria 14-4 sul Canavese Lynx nel segno di una prestazione corale

Dopo la battuta d’arresto contro la Cairese, il Sanremo Baseball trova la risposta che serviva. Sul diamante di casa, nella sfida serale contro il Canavese Lynx, la squadra mette in campo determinazione, ordine e qualità, imponendosi con un netto 14-4.

L’avvio è subito convincente: vantaggio al primo inning e allungo fino al 5-0 nel terzo, indirizzando la gara sui binari giusti. Nonostante un tentativo di rimonta degli ospiti, i biancazzurri riescono a contenere il ritorno avversario e, nella seconda parte del match, fanno esplodere le mazze fino al risultato finale.

All’interno di una prova collettiva solida, spiccano alcune prestazioni individuali. Gioele Tarassi firma il momento più spettacolare della serata: con le basi cariche piazza una battuta lunga che vale un Grand Slam con “fuoricampo in campo”. Continua il suo periodo brillante Nicola Arieta, autore di un ottimo 3 su 4 nel box.

Sul monte di lancio, Danielle Di Fabrizio guida la squadra con autorità: sei riprese, cinque strikeout e gestione impeccabile dei momenti delicati. A chiudere l’incontro con sicurezza è Matteo Campo, che spegne ogni speranza di rimonta del Canavese.

Merita una menzione speciale anche Fabio Cirone: appena sedicenne, alla sua prima stagione in Serie C, si sta rivelando una risorsa preziosa. Due valide di qualità e una crescente maturità difensiva nel ruolo di ricevitore confermano i suoi progressi.

Una vittoria netta, costruita e dominata dall’inizio alla fine: il modo migliore per rilanciarsi in campionato. La squadra osserverà ora un turno di riposo, prima del prossimo impegno fissato per il 9 maggio a Torino contro i Jacks.