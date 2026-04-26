Calcio. Serie D, la Sanremese saluta il suo pubblico con una vittoria: Djorkaeff decide il match con il Club Milano (Foto)

SANREMESE-CLUB MILANO 1-0 (76' Djorkaeff)
SANREMESE: Licata, Monticone, Rota, Garcia, Girgi, Nguegang, Fofana, Cavaliere, Andreis, Djorkaeff, Moreo. A disp. Haderbache, Bregliano, Grosso, Anzalone, Noto, Osuji, Rojo, Palella, Gagliardi. All. Banchini
CLUB MILANO: Stucchi,Oliva, Maurizii, Tunesi, Marzupio, Carrer, Dell'Acqua, Pozzi, Henry, Vedovati, Muzio. A disp. Taliento, Di Pentima, Brignoli, Bernacchi, Rigo, Marchetti, Autiero, Di Nella, Magrini. All. Scavo.
ARBITRO: Dumitrascu di Finale Emilia
Finisce con un successo la stagione casalinga della Sanremese, che batte 1-0 un Club Milano ancora a caccia della salvezza senza passare dai playout.
Sotto gli occhi dei super ospiti Clarence Seedorf, William Gallas e Taie Taiwo, gioca con la testa libera da pensieri di classifica la squadra di mister Banchini, che la sblocca al 76' con una rete di Djorkaeff, che raggiunge così la doppia cifra: dieci reti in questa sua prima stagione italiana.
LA CRONACA DEL MATCH
4' conclusione di Muzio, potente ma centrale, blocca Licata. Tanto giro palla del Club Milano in questo avvio, Sanremese attendista
7' punizione di Djorkaeff da posizione interessante, respinta dalla barriera
10' Nguegang crea scompiglio sul lato destro dell'area di rigore, alla fine il tiro è deviato in corner
12' Djorkaeff si libera alla grande di tre avversari, Oliva lo atterra trattenendolo per la maglia, punizione e giallo per il difensore ospite
13' dalla punizione ne nasce uno sviluppo interessante che porta al tiro Moreo, respinge basso Stucchi
18' azione d'attacco del Club Milano, il destro di Carrer viene ribattuto quasi sulla linea da Garcia
28' le due squadre hanno un po' rallentato i ritmi in quella che fin qui non è affatto una partita da fine stagione. La Sanremese gioca con la testa libera, Club Milano a caccia di punti per provare a evitare i playout
37' ripartenza matuziana dopo un corner ospite, Girgi apre per Djorkaeff, il cross in mezzo all'area per Andreis che prova una sforbiciata al volo di una difficoltà altissima, la palla resta praticamente lì
39' sinistro di controbalzo di Muzio dal vertice destro dell'area di rigore, palla che finisce sull'esterno della rete
41' Andreis ancora a caccia dell'eurogol
42' occasionissima Club Milano: mancino di Muzio respinto da Licata, si avventa centralmente Henry che a tu per tu col portiere viene prima murato e poi calcia sull'esterno della rete da posizione più defilata
Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero
Inizia la ripresa
48' cross di Andreis dalla destra e incornata di Moreo che colpisce il palo esterno
55'Osuji per Fofana
56' Andreis fa tutto da solo sulla corsia destra,si accentra e si fa ingolosire calciando però col mancino debole e a lato
58' Ancora Andreis scambia con Djorkaeff dopo aver battuto un corner, si accentra e tira trovando l'esterno della rete
64' Brignoli per Tunesi
66' azione insistita degli ospiti che porta al tiro Muzio, deviato in corner
67' cross di Garcia per la testa di Girgi dal limite dell'area che manca di pochissimo l'incrocio dei pali
73' Anzalone e Palella per Nguegan e Moreo
75' primo pallone toccato da Palella è un tiro in porta, centrale, facile per Stucchi
76' Sanremese in vantaggio! Azione partita da Anzalone, apertura per Cavaliere e cross su cui Djorkaeff al volo infila nell'angolino
77' Di Nella e Rigo rilevano Oliva e Pozzi
86' Bregliano per Andreis e Magrini per Carrer
87' partita ancora aperta, il Club Milano a caccia di punti salvezza, Sanremese che regge e vuole chiudere bene davanti al proprio pubblico
90' cinque minuti di recupero
91' palo interno di sinistro a giro di Anzalone e sulla ribattuta Bregliano chiama Stucchi alla paratona in corner
92'ammonito Monticone
93' Bernacchi per Maurizi
94' contropiede Sanremese, Rojo si divora il raddoppio
Finisce qua. La Sanremese resiste agli attacchi degli ospiti e nel finale sfiora due volte il raddoppio, ma chiude la stagione casalinga con una vittoria