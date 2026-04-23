ÜNSEME Cup, successo per il torneo dell’AS Monaco: in campo anche Ospedaletti, Camporosso e Ventimiglia

Si è svolta con grande partecipazione la nuova edizione della ÜNSEME Cup, il torneo giovanile organizzato dall’AS Monaco che ha visto scendere in campo anche tre comuni italiani: Ospedaletti, Camporosso e Ventimiglia. Un evento speciale, arricchito dalla presenza del Presidente dell’AS Monaco Dmitry Rybolovlev e del campione del mondo Paul Pogba, oggi giocatore del club monegasco.

L’iniziativa, nata su impulso del Presidente Rybolovlev, ha coinvolto oltre cento ragazzi tra i 14 e i 15 anni, tutti appartenenti al programma ÜNSEME, creato per rafforzare il legame tra l’AS Monaco e i comuni e i club partner del territorio. Otto le squadre partecipanti, rappresentative dei comuni di La Turbie, Cap-d’Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Menton, Ventimiglia, Camporosso e Ospedaletti.

La competizione si è svolta nella splendida cornice dello stadio di La Turbie, tra mare e colline, in un clima di entusiasmo e convivialità. A rendere ancora più vivace l’atmosfera, la voce dello speaker dello Stade Louis-II, Laurent Nieloux, e la mascotte del club, Bouba.

Dopo la fase a gironi, che ha visto ogni squadra disputare tre incontri, Cap-d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil e Camporosso hanno conquistato l’accesso alle semifinali. Le altre formazioni hanno proseguito il torneo con le partite di classificazione dal quinto all’ottavo posto.

La finale ha regalato emozioni fino all’ultimo: Cap-d’Ail, sotto 2-1, è riuscita a pareggiare e a imporsi ai calci di rigore, conquistando per la seconda volta la ÜNSEME Cup. La premiazione è stata affidata al Presidente Rybolovlev, affiancato da Paul Pogba, che ha consegnato il trofeo ai giovani vincitori.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un kit completo dell’AS Monaco, a testimonianza dell’attenzione del club verso i giovani del territorio.

La ÜNSEME Cup rappresenta il secondo grande evento dedicato ai ragazzi organizzato dall’AS Monaco, dopo la Munegu Cup – Trophée du Président, riservata agli scolari del Principato e giunta alla quarta edizione, in programma il 19 maggio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto ÜNSEME, nato nel 2023 per consolidare il rapporto tra il club e i comuni e le società dilettantistiche della regione. “Ünseme”, che in monegasco significa “insieme”, racchiude lo spirito di un programma che comprende attività esperienziali, biglietteria, merchandising, progetti educativi e sportivi.

Tra le iniziative rivolte ai giovani figurano anche il Kids Tour e le operazioni “Tous au Stade”, che nelle ultime stagioni hanno permesso a migliaia di ragazzi di scoprire lo Stade Louis-II.