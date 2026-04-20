Calcio: l'Ospedaletti spreca un buon primo tempo, il Cisano rimonta nella ripresa e vince 2-1

Cisano - Ospedaletti 2-1

Marcatori: 10’ Zito, 47’ Donà, 52’ Gagliano

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Pallanca, 4 Turrini (62’ 18 Alemanno), 5 Rotolo, 6 Saih (46’ 17 Russo), 7 El Kamli I. (85’ 19 Barbagallo), 8 Molinari (62’ 16 Salmaso), 9 Calderone, 10 Zito, 11 Sartori. A disposizione: 12 Gallo, 13 Cordì, 14 Lanteri, 15 Santarsiero. Allenatore: Fabio Luccisano

Un buon primo tempo non basta all’Ospedaletti per evitare la sconfitta di misura sul campo del Cisano. Gli orange partono subito forte e Zito va vicino al gol in due occasioni, entrambe su assist di Calderone. Ma al 10’ il numero 10 ospite porta in vantaggio i suoi: lancio di Pallanca, il portiere avversario sbaglia l’uscita e Zito ne approfitta depositando in rete a porta vuota. Occasione anche per Molinari che scarta due avversari e conclude a rete, para Vinci.

A inizio ripresa il Cisano costruisce la sua rimonta in pochi minuti. Passano solo due giri di orologio e Donà insacca su assist di Ardissone. Poi, al 52’, Gagliano approfitta di una palla respinta dalla difesa orange e segna da distanza ravvicinata. Dopo lo svantaggio, l’Ospedaletti si riversa in avanti alla ricerca del pari e va vicino al 2-2 con l’incrocio dei pali colpito da Zito sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Rotolo. Il risultato, però, rimane invariato fino al triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria dei padroni di casa.