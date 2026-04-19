Ventimiglia, rimonta travolgente: da 1–3 a un 5–3 che stende il Dego e rafforza il secondo posto

Pochi, probabilmente avrebbero scommesso al termine dei primi 45' di gioco che il Ventimiglia sarebbe riuscito ad operare contro un ostico Dego una grande rimonta: sotto di 2 gol, i frontalieri grazie a un continuo assedio alla porta ospite riusciva nell'impresa e nel volgere di circa mezz'ora capovolgeva le sorti di una partita che si era messa male per i granata rei di disattenzioni difensive che permettevano ai savonesi di segnare e di difficoltà in fase difensiva con gli ospiti bene organizzati nei loro reparti. Eppure, la gara era iniziata in discesa per il Ventimiglia che già al 1' era in vantaggio con Gambacorta . Da un centro di Romeo, la palla dopo 2 corte respinte del portiere, finiva in rete col tap-in dell'attaccante ventimigliese. Il pareggio, giungeva all'8' con Bignoli che calciava una prima volta sul portiere che respingeva sui piedi dello stesso attaccante che stavolta segnava. Al 15' per un errato disimpegno a centrocampo, i locali consentivano agli ospiti di raddoppiare con Doci che da metacampo giungeva di fronte al portiere e lo batteva operando così il sorpasso. IL Ventimiglia reagisce e va' vicino al pari in un paio di occasioni: al 28' con tiro di Spearma che il portiere Piccardi deviava in angolo e al 33' con Cassini il cui tiro, lambiva il palo. Al 41' una velenosa punizione di Marini, costringeva Vieni, con la mano di richiamo a salvarsi in corner. Dalla azione d'angolo, scaturiva la terza rete degli ospiti con un colpo di testa di Russo.



Nella ripresa, con l'ingresso di Lodovici, il Ventimiglia era decisamente votato all'attacco e dopo diverse opportunità, era proprio Lodovici a ridurre le distanze anticipando con un colpo di testa il portiere in uscita. I granata insistevano e al 19', raggiungevano il pari con Sparma che di testa schiacciava in rete all'altezza del primo palo. Con l'avversario tramortito, fioccavano altre occasioni da rete per i frontalieri con Cassini al 28', Gambacorta al 31' e con Sparma al 32' che si destreggiava fra tre avversari calciando poi a fil di palo. Però, la stregua difesa ospite capitolava ancora al 38' quando il Ventimiglia operava il sorpasso portandosi sul 4-3 ancora con Lodovici. Il Dego, rimaneva pure in 10 uomini per l'espulsione di Marini per scorrettezze e un 1' dopo, al 42', c'era il tempo per i granata di segnare il 5°° gol con Rea.Con questo risultato , il Ventimiglia conferma il 2° posto in classifica con ben 12 punti di vantaggio sul Cengio; è così possibile, con questa situazione, che i frontalieri non effettuino i play-off per differenza di distacco con la terza in classifica.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Vieni, Berruti, Ala, Biffi, Addiego, Bastita, Cassini, Aretuso, Gambacorta, Sparma, Romeo. Allenatore: Oneglio.

Sono subentrati: Bertone, Rea, Lodovici.



DEGO: Piccardi, Russo, Garrone, Negro, Ognjanovic, Turco, Bignoli, Ferraro, Doci, Marini, Brignone. Allenatore: Frumento.

Sono subentrati: Delfino, Strazzacapa.



Arbitro: Andrea Zunino di Savona.