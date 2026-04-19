Sanremo Baseball U12, doppia sfida di carattere contro la Cairese: una sconfitta e una vittoria sul diamante di casa

Sul diamante di casa del Sanremo Baseball è andata in scena questo sabato una doppia sfida intensa contro la Cairese Baseball, capace di raccontare in pieno lo spirito del baseball giovanile U12.

In gara uno, i ragazzi sanremesi hanno faticato a trovare ritmo nei primi inning. L’approccio iniziale un po timido, ha lasciato spazio agli ospiti, più reattivi e pronti a capitalizzare ogni occasione offensiva. Il punteggio ha così preso una direzione favorevole alla Cairese.

I tecnici del Sanremo sono intervenuti più volte, sperimentando schemi e rotazioni difensive, per invertire l’inerzia e dare nuova energia alla squadra. Una svolta significativa è arrivata con la combinazione tra Bruno sul monte di lancio e Troiso nel ruolo di catcher: un’intesa che ha dato stabilità alla fase difensiva e maggiore fiducia all’intero gruppo. La rimonta dei padroni di casa è stata ragionata e convincente, mostrando carattere e qualità. Nonostante lo sforzo, il tabellone finale ha premiato la Cairese con il punteggio di 11 a 7.

La seconda partita ha raccontato una storia diversa. Il Sanremo è sceso in campo con un atteggiamento decisamente più determinato e dinamico, prendendo subito il controllo del gioco. Battute più efficaci, basi conquistate con intelligenza e una difesa attenta hanno costruito un vantaggio solido inning dopo inning. Il risultato finale di 10 a 3 ha premiato gli “squaletti”, capaci di esprimere il loro potenziale.

Al di là dei numeri, resta una giornata di sport autentico: amicizia, rispetto e divertimento sono stati i veri protagonisti. Bravi ragazzi. Il Sanremo Baseball Club invita tutti a sostenere questi giovani atleti dagli spalti, prossimo appuntamento, sempre sul diamante di pian di Poma, il 9 maggio con il Mondovì.