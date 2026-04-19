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Sport | 19 aprile 2026, 14:41

DERBY. Tifosi scortati in gradinata, grande attesa per il fischio d'inizio (Foto)

Tifo e colore, nessun incidente

Lo stadio Ciccione è gremito in attesa nell'inizio del derby Imperia-Sanremese. 

I tifosi matuziani sono scesi in treno alla stazione del capoluogo e sono stati accompagnati dalle forze dell'ordine fino all'ingresso dello stadio, a bordo degli autobus della Riviera Trasporti. Le operazioni si sono svolte senza incidenti. 

Gli spalti accolgono il pubblico delle "grandi occasioni", presenti anche le autorità locali. L’incontro è il primo con la nuova proprietà del club di piazza d'Armi subentrata in settimana.

(Foto Christian Flammia e Marco Ausenda)

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