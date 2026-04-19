È il giorno del derby, Imperia-Sanremese è una finestra sul futuro: in palio salvezza, rilancio e orgoglio del Ponente

Una finestra sul futuro: è questo il tema che accomuna Imperia e Sanremese alla vigilia del derby pronto ad andare in scena al "Ciccione" alle 15 per la terzultima giornata del Girone A di Serie D.

Per la Sanremese è una sfida che già di per sè vale di più dei canonici tre punti: perche è un derby, che in questo caso specifico potrebbe chiudere i conti anche per la matematica e certificare la permanenza in quarta serie anche nella prossima stagione, consentendo ai biancazzurri di iniziare a pensare al futuro.

Per mister Marco Banchini è il primo derby del ponente imperiese: "Ho detto ai ragazzi che hanno fatto un gran girone di ritorno e che fa parte del gioco incappare in passi falsi come quello di domenica col Derthona. È una sconfitta che vogliamo riscattare, l'occasione è quella di un derby che la Sanremese non vince dal 2022 (in mezzo anche due anni in cui non si è disputato perche l'Imperia militava in Eccellenza, ndr) e sarebbe importante vincerlo per tutti: squadra, società, tifosi, città. È vero che è una sfida che si prepara da sola, ma ci vuole pur sempre un'attenzione particolare ai dettagli che alla fine possono fare la differenza. Senza trascurare che il nostro obiettivo, che per tutto il girone di ritorno è sempre stato quello della salvezza, potrebbe arrivare matematicamente con un risultato positivo nel derby, e questo è certamente uno stimolo in più".

L'Imperia il suo futuro lo ha conosciuto in settimana, con il passaggio della società nelle mani di Arkipiù, e con Giuseppe D'Onofrio che debutterà come presidente proprio in quella che per i colori nerazzurri è la sfida più sentita in assoluto. E D'Onofrio vuole iniziare col piede giusto, al punto da mettere in palio un premio partita per i suoi ragazzi in caso di successo contro la Sanremese. E anche l'ambiente, di conseguenza, si carica: Giancarlo Riolfo, che rimane ancora in silenzio stampa, dovrà fare a meno di Boccia e Anzalone, ma potrà contare sul resto della rosa per provare a tenere lontana la zona playout a 270 minuti dalla fine della regular season.