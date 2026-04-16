Tennistavolo: David Marani vince la medaglia d’Argento agli Italiani Veterani Over 65/70 nel Doppio Misto insieme alla piemontese Miryam Rosso

Sono terminati i Campionati Italiani Veterani/Master di Tennistavolo FITET 2026a Salsomaggiore Terme (Parma),presso il Palazzetto dello Sport, coinvolgendo categorie Veterani, Over 40, 50, 60, 65, 70 e 80. La manifestazione ha previsto gare di singolo, doppio e doppio misto con oltre 500 partecipanti.

Dalla Liguria sono partiti ben 9 partecipanti, tra cui, David Marani Ventimigliese, ma Bordigotto di adozione, iscritto con la squadra del T.T. ATHLETIC CLUB A.D., insieme ai compagni di squadra Stefano Beverini e Roberto Pesce, valenti giocatori, inoltre erano presenti Mauro Giusta e Lombardo Salvatore del A.S.D. G.S.T.T. VALLECROSIA “B” che per un soffio hanno mancato la vittoria di squadra.Le due squadre non hanno ottenuto vittorie a livello nazionale ma nel Doppio Misto Over 65/70David Marani si è distinto per essere giunto alla finale insiemealla piemontese Miryam Rosso del A.S. Dilettantistica T.T. A4 Verzuolo, ottenendo la Medaglia di Argento nazionale. Un ottimo risultato che ha sollevato il bottino dei Liguri partecipanti. Si segnala inoltre la partecipazione al singolare assoluto Over 65/70 di Gabriele Ascione del Villaggio Sport Sezione Tennis Tavolo A. Dilettantistica, Sanguinetti Mauro del AS Dilettantistica TT Segesta Nova, Perfigli Sergio del T.T. Club La Spezia A.S. Dilettantistica, e David Marani del T.T. ATHLETIC CLUB che sono giunti ai sedicesimi e sono quindi entrati nei primi 32 giocatori di Italia di categoria.