Volley maschile. Grafiche Amadeo, battuto il Mulattieri al tie-break

Vittoria di carattere per il Grafiche Amadeo che, davanti al proprio pubblico, supera al quinto set il Mulattieri al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena, valida per la 19ª giornata del campionato regionale maschile di Serie C.

L’avvio dei gialloneri è stato convincente, con il primo set portato a casa sul 25-21 grazie a un gioco ordinato ed efficace. La reazione degli spezzini, però, non si è fatta attendere: il Mulattieri ha ribaltato l’inerzia del match aggiudicandosi secondo e terzo parziale (20-25, 17-25), mettendo in difficoltà i padroni di casa.

Nel momento più delicato è emerso il carattere del Grafiche Amadeo. Con determinazione e lucidità, Gazzera e compagni hanno lottato punto a punto fino a conquistare un tiratissimo quarto set ai vantaggi (27-25), riaprendo completamente la partita.

Il tie-break ha poi premiato la crescita dei matuziani, capaci di alzare ulteriormente il livello del proprio gioco e chiudere sul 15-12, conquistando due punti preziosi.

In classifica i gialloneri salgono così a quota 25, con una gara ancora da recuperare: quella in programma mercoledì 15 a Voltri contro il Colombo PSA. All’orizzonte anche la trasferta di sabato a Ceparana contro il Futura Avis Bertoni, in una settimana che si preannuncia decisiva per il finale di stagione.

A fine gara il tecnico Rocco Dichio ha analizzato così la prestazione: «È stata una partita altalenante, in cui chi partiva meglio nel set riusciva poi a chiuderlo. Dopo la sosta pasquale sapevamo che la concentrazione poteva essere un’incognita e in effetti a tratti siamo stati nervosi. La nota positiva è il recupero di alcuni giocatori che ci ha dato più equilibrio. Nel finale abbiamo fatto uno step in più, gestendo meglio i momenti decisivi».