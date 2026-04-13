Trail Gli Ulivi 2026: a Badalucco torna la sfida tra natura e dislivelli con tre percorsi per tutti i livelli

Manca ormai meno di un mese alla quinta edizione del Trail Gli Ulivi, in programma domenica 10 maggio 2026 a Badalucco, pronta ad accogliere atleti e appassionati con una proposta ancora più ricca. Accanto alle due distanze classiche, la 27 km e la 10 km, debutta quest’anno anche un mini trail non competitivo di 6 km, pensato per chi desidera vivere una giornata di sport immerso nella natura senza l’assillo della competizione.

Il percorso più impegnativo, il Trail Gli Ulivi Long 27K (1.659 m D+), porterà i partecipanti fino all’anticima del Monte Ceppo. Il tempo massimo per concludere la prova sarà di sei ore. La gara rappresenta inoltre un importante traguardo sportivo: è infatti valida come “GARA UTMB INDEX QUALIFIER 20K”, offrendo la possibilità di accumulare punti per accedere al prestigioso circuito internazionale. Più breve ma altrettanto suggestivo il Trail Gli Ulivi Short 10K (650 m D+), che ripropone il celebre “Anello della Madonna della Neve”, con un tempo massimo fissato in tre ore. Entrambe le competizioni si svilupperanno su tracciati sterrati, campestri e boschivi, con passaggi collinari e solo brevi tratti in asfalto, offrendo un’esperienza completa tra sport e territorio. Il Mini Trail Gli Ulivi 6K, invece, avrà carattere “ludico motorio” e sarà aperto a tutti, ideale anche per famiglie e principianti.

Le iscrizioni online resteranno aperte fino alle ore 24 dell’8 maggio 2026, ma sarà possibile iscriversi anche in presenza:

Sabato 9 maggio , per tutte le distanze, presso lo stand organizzativo in Viale delle Palme;

, per tutte le distanze, presso lo stand organizzativo in Viale delle Palme; Domenica 10 maggio, solo per Short e Mini Trail, dalle 7:00 alle 9:00 in Piazza Duomo a Badalucco. Non sarà possibile iscriversi alla gara Long il giorno stesso.

Il programma della giornata prevede partenze differenziate:

Trail Long 27K : ritrovo ore 7:30, partenza ore 8:00

: ritrovo ore 7:30, partenza ore 8:00 Trail Short 10K : ritrovo ore 9:00, partenza ore 9:30

: ritrovo ore 9:00, partenza ore 9:30 A seguire il Mini Trail 6K

La manifestazione, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, è riconosciuta di interesse nazionale e si svolge con il patrocinio del Comune di Badalucco, in collaborazione con il Soccorso Alpino e la Croce Verde. Per motivi di sicurezza, gli atleti della gara lunga dovranno utilizzare l’app “GEORESQ”, che consente l’invio immediato della posizione in caso di emergenza. Il suo utilizzo è “fortemente consigliato” anche per i partecipanti alla distanza corta. Disponibile inoltre la traccia GPX del percorso, da caricare su sportwatch o su app dedicate come “Komoot”, per prepararsi al meglio alla gara.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili saranno pubblicati sui canali ufficiali della società organizzatrice.