Calcio. Sanremese, in attesa del derby di domenica c'è perplessità su alcune recenti decisioni arbitrali (Video)

Nella settimana che porta al derby tra Imperia e Sanremese, incontro della terzultima giornata del Girone A di Serie D, in casa matuziana c'è disappunto per una serie di episodi arbitrali delle ultime domeniche che ha lasciato più di una perplessità.

Una serie che inizia proprio nel derby di andata, con un atterramento ai limiti del placcaggio subìto da Girgi nei minuti finali in piena area di rigore. Ma nelle ultime domeniche sono diversi gli episodi che hanno fatto storcere il naso tra i biancazzurri: l'esplusione di Rota in casa del Celle Varazze, per una spinta giudicata gomitata; il gol annullato a Nguegang contro il Varese (match terminato 0-0), e ultimo in ordine di tempo, con protagonista di nuovo il giovane esterno, atterrato dal portiere del Derthona Cizza al termine di una bella azione corale, al decimo minuto del primo tempo, col risultato ancora fermo sullo 0-0.

La speranza è quella che la sfida di domenica al "Ciccione" possa disputarsi in quello che, sì, sarà certamente un clima da derby, ma senza doversi ritrovare al fischio finale a commentare ulteriori episodi dubbi, come nelle ultime settimane, come nella gara d'andata.