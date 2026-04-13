Calcio femminile. Juniores Matuziana travolgente, vittoria per 7-2 sull’Entella e quarto posto matematico

Vittoria netta e obiettivo centrato per la formazione Juniores della Matuziana, che nella 17ª giornata del campionato regionale supera con un convincente 7-2 l’Virtus Entella sul campo di Pian di Poma, conquistando matematicamente il quarto posto in classifica a una giornata dal termine.

Le ragazze guidate da mister Francesconi sono state protagoniste di una gara intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti, ma con una determinazione superiore che ha fatto la differenza nei momenti chiave del match.

Ad aprire le marcature è stata ancora una volta Pastorino, autentico punto di riferimento offensivo, che ha portato avanti le biancoazzurre nel primo tempo. L’Entella ha reagito trovando il momentaneo pareggio, ma la Matuziana non si è disunita: al 30’ è salita in cattedra Aurora Carrese, autrice di una splendida punizione che è valsa il nuovo vantaggio (terza rete stagionale per lei). Poco prima dell’intervallo, ancora Pastorino ha firmato il 3-1, indirizzando la gara.

Nella ripresa le padrone di casa hanno dilagato. Protagonista Andrea Cento, autrice di una doppietta di grande qualità, mentre Pastorino ha completato la sua straordinaria prestazione con altri due gol, chiudendo il match e fissando il risultato sul definitivo 7-2.

Numeri importanti per le due attaccanti: Pastorino si conferma capocannoniere del campionato con 26 reti in 17 partite, mentre Cento entra stabilmente nella top 5 delle marcatrici con 15 centri.

Grazie a questo successo, la Matuziana blinda il quarto posto in classifica, alle spalle di Genoa, Angelo Baiardo e Spezia Calcio, coronando una stagione di crescita e continuità.

Formazione Matuziana: Ventura, Decristofaro, Carrese, Fedorova, Celi, Cicconetti, Francesconi, Assandri, Cento, Pastorino, Bucolo. A disposizione: Bottino, De Montis, Ahmeti, Fennouni.