Calcio. Sanremese, per la sfida col Derthona attesi al "Comunale" Robert Pires e Taye Taiwo

La partita di domenica al "Comunale" contro il Derthona potrebbe essere l'occasione per la Sanremese di tagliare il traguardo matematico della salvezza dopo una stagione a due facce: un girone d'andata travagliato, con una classifica claudicante, e un girone di ritorno disputato a un ritmo da zona playoff. Tenendo conto di tutto, la certezza aritmetica della permanenza in categoria con tre giornate d'anticipo non sarebbe affatto scontata.

E sempre all'insegna della continuità, in una stagione che ha visto lo stadio della città dei fiori impreziosirsi di presenze illustri, con diversi calciatori del passato a salutare questo nuovo corso iniziato da alcuni mesi, domenica a seguire il match dei biancazzurri ci saranno due "vecchie glorie": per Taye Taiwo non sarebbe la prima volta, visto che è già stato al "Comunale" in diverse occasioni nelle ultime settimane. Sarà invece un debutto assoluto per Robert Pires, uno dei campioni del mondo della Francia del 1998 insieme all'attuale vicepresidente della Sanremese Christian Karembeu. Pires che nella sua carriera ha anche vestito le maglie di Arsenal, Marsiglia e Villarreal, a cavallo tra la fine degli anni novanta e metà anni duemila.

Sotto lo sguardo di questi grandi giocatori del passato, la Sanremese potrebbe raggiungere il suo obiettivo: con una vittoria sarebbe quasi sicuro, ma potrebbe anche bastare il pareggio, in caso di buone notizie da altri campi.