Moto Club Valle Argentina, torna la “100 km nei Bricchi”: motori pronti per la seconda edizione tra entroterra e divertimento

Domenica 19 Aprile, con la collaborazione del Comune di San Bartolomeo al Mare, il Moto Club Valle Argentina organizzerà la seconda edizione della “100 km nei Bricchi”, escursione motociclistica lungo le strade dell’entroterra.

Questa volta la manifestazione partirà ed arriverà a San Bartolomeo al Mare, che ci ospiterà nella splendida cornice di Largo Scofferi e Piazza della Torre, dove, a termine percorso, sarà servito il pranzo.

La manifestazione è aperta a qualunque tipo di moto in regola con il Codice della Strada, ma le piccole cilindrate ed i partecipanti più giovani saranno favoriti da punti special, che si sommeranno a quelli che i partecipanti accumuleranno nei giochi che troveranno lungo il percorso.

Di seguito il programma della giornata:

ORE 08:00: Ritrovo a San Bartolomeo al Mare, in Largo Scofferi, verifiche e consegna fogli di marcia

ORE 09:00: Inizio partenze a coppie, due moto ogni 30 secondi

ORE 12:00: Primi arrivi a S.Bartolomeo al Mare - prova di abilità (facoltativa) & gioco finale

ORE 12:30: Apertura punto di ristoro - pranzo

ORE 16:00: Pane & Nutella e premiazione

Il percorso è tutto su strade asfaltate, anche se strette e tortuose, per cui si raccomanda prudenza ed un’andatura “tranquilla”

I posti disponibili sono 250 e per prenotare è possibile:

inviare una email a info@mcva.it

telefonare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 347 8648012 oppure 339 7217242

compilare il modulo online che trovate alla pagina 100 km nei bricchi su www.mcva.it

indicando sempre cognome, nome e data di nascita del conduttore e di un eventuale passeggero, la marca, modello e cilindrata della moto e se è d'epoca ed eventuale motoclub di appartenenza e numero tessera FMI.

Le iscrizioni chiuderanno Giovedì 16 Aprile, con qualche giorno di anticipo, in modo da predisporre al meglio il pranzo