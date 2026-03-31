Cina, volo inaugurale per il drone Changying-8 per il trasporto merci

ZHENGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il velivolo senza pilota (Uav) per il trasporto merci Changying-8 ha completato ieri con successo il suo volo inaugurale in un aeroporto di Zhengzhou, nella provincia centrale cinese dello Henan.L'Uav ad ala fissa è stato sviluppato dalla Beijing Beifang Changying UAV Technology Co., Ltd., e rappresenta la prima piattaforma Uav per il trasporto merci della Cina nella categoria delle 7 tonnellate validata attraverso test di volo.Il Changying-8 dispone di un vano di carico molto ampio, con un volume di 18 metri cubi, un peso massimo al decollo di 7 tonnellate e una capacità massima di carico utile di 3,5 tonnellate.Il velivolo può rispondere a diverse esigenze di carico, comprese forniture convenzionali, merci fresche e della catena del freddo, e attrezzature di emergenza. Inoltre vanta un'autonomia massima superiore a 3.000 chilometri.L'Uav presenta delle innovazioni in termini di trasporto efficiente, adattabilità flessibile e operazioni in tutti gli scenari, fornendo supporto in termini di equipaggiamento per lo sviluppo dell'economia a bassa quota e la costruzione di sistemi di risposta alle emergenze.Può essere impiegato in scenari quali il trasporto logistico a lunga distanza, le consegne per i soccorsi d'emergenza, il rifornimento delle aree di confine e le operazioni su terreni complessi.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-