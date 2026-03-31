Olimpia Basket Under 13 domina il girone interprovinciale: 17 vittorie su 18 e primo posto matematico

Con 17 vittorie su 18 partite, il team allenato da coach Veneziano e dal suo assistente D. Casella si lascia dietro tutte le compagini del Ponente Ligure. Un percorso di alti e bassi, segnato da infortuni e assenze importanti, ma che ha definito e amalgamato un ottimo, capace di giocarsi a pieno diritto il titolo regionale.

“Per raggiungere l’obiettivo della partecipazione alle final four del 2-3 maggio – commenta coach Alessandro Veneziano – sono necessarie concentrazione e volontà di lottare con tutta la propria forza, senza farsi sorprendere da squadre ben più motivate e preparate di quelle incontrate nella prima fase”.

I ragazzi dell’Olimpia, vestiti da Washington Wizards in questo campionato dedicato al NBA americana, mostrano con orgoglio il tabellino che li vede cedere solo nella partita fuori casa contro i Clippers di Alassio:

Olimpia Wizards – Alassio Clippers = 74 - 73

Olimpia Wizards – Loano Utah Jazz = 53 - 48

Imperia Mavericks - Olimpia Wizards = 66 - 69

Olimpia Wizards – Alassio Clippers = 74 - 73

Cairo Knicks - Olimpia Wizards = 24 - 109

Olimpia Wizards – Vado Philadelphia 76rs = 67 - 50

Le Torri Thunder - Olimpia Wizards = 28 - 102

Olimpia Wizards – Ventimiglia Lakers = 70 - 41

Olimpia Wizards – Bordighera Raptors = 82 - 46

Andora Nets - Olimpia Wizards = 44 - 62

Alassio Clippers - Olimpia Wizards = 63 - 46

Loano Utah Jazz - Olimpia Wizards = 48 - 80

Olimpia Wizards - Imperia Mavericks = 83 - 50

Olimpia Wizards - Cairo Knicks = 108 - 21

Vado Philadelphia 76rs - Olimpia Wizards = 51 - 91

Olimpia Wizards - Le Torri Thunder = 79 – 20

Ventimiglia Lakers - Olimpia Wizards = 46 - 75

Bordighera Raptors - Olimpia Wizards = 39 – 84

Olimpia Wizards - Andora Nets = 79 - 38

Sono 1.413 i punti segnati in 18 partite da Salluzzo Maria Vittoria, Frontero Gemma, Rama Arjon, Lanteri Gabriele, Lorenzi Alessandro, Borro Matteo, Tucci Riccardo, Capuccini Alessandro, Bianchi Jacopo, Casella Simone, Taccogna Dario, Cicala Damiano, Achcharif Adam, Ciuffodoro Samuele, Lucaci Luca e Longo Giacomo.

Quello che aspetta le #olivefuriose ora, è un tabellone regionale di sfide a eliminazione che comincerà il 12 aprile con gli ottavi di finale e si concluderà, si spera, con la finale del 3 maggio a Savona.