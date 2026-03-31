Giovani arcieri in evidenza: cinque medaglie al Trofeo Pinocchio e ottimi risultati tra Genova e Roma

Grande soddisfazione per l’Archery Club Ventimiglia, protagonista nella fase invernale del “Trofeo Pinocchio”, disputata domenica 29 marzo a Genova e organizzata dagli Arcieri della Superba. Come recita lo spirito della manifestazione, “le frecce non dicono bugie”: i giovani atleti hanno dimostrato talento e precisione, conquistando ben 5 medaglie in una competizione riservata ai ragazzi dalle scuole elementari alla seconda media.

Nella categoria Arco Olimpico (anni 2015–2017) sono arrivati risultati di rilievo:

2° posto per Leandro Franco

3° posto per Giorgio Gallucci

4° posto per Gabriele Bergamasco

1° posto nella classifica a squadre

Ottime prestazioni anche per la categoria 2013 Arco Olimpico:

2° posto per Noè Giubilato

4° posto per Elia Gallucci

I giovani arcieri sono stati accompagnati dagli istruttori Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi, che seguono con attenzione la crescita sportiva del gruppo.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima fase: la fase estiva del “Trofeo Pinocchio”, valida per l’accesso alla finale nazionale, si terrà a San Bartolomeo al Mare a metà maggio, sotto l’organizzazione degli Arcieri San Bartolomeo.

Importanti anche i risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Roma (26 febbraio – 1 marzo):

16° posto per Carlo Martin nell’ Arco Olimpico Ragazzi Maschile , alla sua prima esperienza nazionale

nell’ , alla sua prima esperienza nazionale 9° posto per Giulia Aloi nell’Arco Compound Juniores Femminile

Proprio Giulia Aloi si è poi distinta l’8 marzo a Genova, nella gara sui 18 metri organizzata dalla compagnia Grande Genova, conquistando il 1° posto con 560 punti.

La società si dichiara molto soddisfatta dei risultati ottenuti, segnale di una crescita costante del settore giovanile. Prossimo appuntamento il 26 aprile a Cherasco (Cuneo) con una gara all’aperto “Outdoor”, dove gli arcieri ventimigliesi cercheranno nuove conferme.