Giovani arcieri in evidenza: cinque medaglie al Trofeo Pinocchio e ottimi risultati tra Genova e Roma

Grande soddisfazione per l’Archery Club Ventimiglia, protagonista nella fase invernale del “Trofeo Pinocchio”, disputata domenica 29 marzo a Genova e organizzata dagli Arcieri della Superba. Come recita lo spirito della manifestazione, “le frecce non dicono bugie”: i giovani atleti hanno dimostrato talento e precisione, conquistando ben 5 medaglie in una competizione riservata ai ragazzi dalle scuole elementari alla seconda media.
Nella categoria Arco Olimpico (anni 2015–2017) sono arrivati risultati di rilievo:
- 2° posto per Leandro Franco
- 3° posto per Giorgio Gallucci
- 4° posto per Gabriele Bergamasco
- 1° posto nella classifica a squadre
Ottime prestazioni anche per la categoria 2013 Arco Olimpico:
- 2° posto per Noè Giubilato
- 4° posto per Elia Gallucci
I giovani arcieri sono stati accompagnati dagli istruttori Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi, che seguono con attenzione la crescita sportiva del gruppo.
Lo sguardo è già rivolto alla prossima fase: la fase estiva del “Trofeo Pinocchio”, valida per l’accesso alla finale nazionale, si terrà a San Bartolomeo al Mare a metà maggio, sotto l’organizzazione degli Arcieri San Bartolomeo.
Importanti anche i risultati ottenuti ai Campionati Italiani di Roma (26 febbraio – 1 marzo):
- 16° posto per Carlo Martin nell’Arco Olimpico Ragazzi Maschile, alla sua prima esperienza nazionale
- 9° posto per Giulia Aloi nell’Arco Compound Juniores Femminile
Proprio Giulia Aloi si è poi distinta l’8 marzo a Genova, nella gara sui 18 metri organizzata dalla compagnia Grande Genova, conquistando il 1° posto con 560 punti.
La società si dichiara molto soddisfatta dei risultati ottenuti, segnale di una crescita costante del settore giovanile. Prossimo appuntamento il 26 aprile a Cherasco (Cuneo) con una gara all’aperto “Outdoor”, dove gli arcieri ventimigliesi cercheranno nuove conferme.