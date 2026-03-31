Calcio femminile. Colpo della Matuziana Sanremo under 15, Borfiga stende il Genoa nel finale a Pian di Poma

Grande prestazione per le Under 15 della Matuziana che, domenica, sul campo di Pian di Poma hanno conquistato una vittoria importante contro il Genoa 1999 nella 9ª giornata del campionato regionale.

Un match intenso e combattuto fin dai primi minuti: è la squadra di casa a sbloccare subito il risultato grazie a D. Borfiga, che porta in vantaggio le matuziane. Nella ripresa arriva però la reazione delle avversarie, con A. Visalli che firma il pareggio per il Genoa.

La Matuziana non si arrende e torna a spingere con determinazione: Gullotti, Djebali e Filippone provano a riportare avanti la squadra senza però riuscire a concretizzare. Quando la partita sembra ormai destinata al pareggio, è ancora Borfiga a trovare la zampata decisiva, siglando il gol della vittoria proprio allo scadere.

Tra le protagoniste assolute anche il portiere Rebecca Campagna, autrice di interventi decisivi che hanno blindato il risultato.

Grazie a questo successo, le ragazze allenate da mister F. Basta salgono al quinto posto in classifica con 16 punti, a una sola lunghezza dallo Spezia e a tre dall’Entella, mentre in vetta restano Baiardo e Sampdoria.

Matuziana: Campagna, Del Rosso, Fennouni, Ahmeti, Orsetti, Filippone, Gullotti, Borfiga, Djebali. A disposizione: Rocca, Oualabou. Allenatore: F. Basta.