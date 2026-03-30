Petanque. Serie A maschile: Biancheri-Muller Bordighera ai play-off dopo il 12-10 sul Valle Maira

La Biancheri-Muller Bordighera centra l’obiettivo e conquista l’accesso ai play-off della Serie A maschile di pétanque, superando nello scontro diretto il Valle Maira per 12-10 al termine di una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo tiro.

Una vittoria pesantissima, che vale il quarto posto e la qualificazione matematica alle final four nazionali di fine aprile a Dronero. Il match si è sviluppato come previsto alla vigilia, all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre ferme sul 6-6 al termine del terzo turno.

A decidere l’incontro è stato l’ultimo turno, quello dei confronti individuali: i bordigotti ne hanno vinti tre su cinque, ribaltando definitivamente l’inerzia della gara e assicurandosi il successo.

I punti decisivi sono arrivati dalle due terne, composte da Goffredo con i fratelli Sciortino e da Debar, Bacigaluppi e Fasciola. Protagonisti assoluti gli Sciortino, capaci di imporsi anche nella gara di coppia e nei due individuali. Fondamentale inoltre il contributo di Fasciola, autore della vittoria nell’individuale che ha chiuso i conti.

A una giornata dal termine della regular season, la formazione allenata da Mulatero è già certa della qualificazione e si prepara all’ultimo impegno, in programma l’11 aprile a Genova contro l’AB Genovese, anch’essa già qualificata.

Nel campionato femminile, continua invece il momento positivo del G.S.P. Ventimiglia, che supera la Bovesana con il punteggio di 14-8.

Anche in questo caso, la sfida si è indirizzata nel terzo turno, quando le ventimigliesi hanno conquistato tre incontri su quattro, portandosi sul 12-4 e rendendo ininfluente l’ultima frazione di gioco.

Determinanti le prestazioni della coppia Rosina Greco-Peirano, vincente in due incontri, oltre ai successi di Liliana Greco, sia nel tiro di precisione sia in coppia con Vaccari. A completare il quadro, le vittorie negli individuali di Occelli e Anselmi e nella terna formata da R. Greco, Anselmi e Vaccari.

Assente per infortunio Simona Bagalà, “solitamente decisiva per gli equilibri della squadra”, ma il gruppo ha saputo reagire con solidità e qualità.

Soddisfatto il coach Zuppardo, che ha sottolineato come “il campionato sia estremamente equilibrato e nelle final four tutto sarà possibile”.

Domenica 12 aprile si chiuderà la stagione regolare con la trasferta a San Bartolomeo, ultimo snodo prima del verdetto definitivo.

