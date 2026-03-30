Petanque, Biancheri-Muller Bordighera Grafiche Amadeo batte il Valle Maira (Foto)

Prosegue la scalata del circolo boccistico Biancheri-Muller di Bordighera nella classifica del campionato di serie A di petanque. La tredicesima giornata è stata, infatti, esaltata dalla prova di forza della Bocciofila Biancheri Muller - Grafiche Amedeo che si è aggiudicata lo scontro diretto, in casa, con il Valle Maira per 12 a 10 arrivando così al quarto posto in classifica.

"Il campionato è alle battute conclusive ma ancora con prove spettacolari in campo" - fa sapere la Biancheri-Muller di Bordighera - "I primi due incontri a terne sono stati vinti dai noi, i padroni di casa, il Val Maira raggiunge, però, il pareggio. E' stata decisiva l'ultima sfida con le preziose bocciate che portano la Muller alla vittoria nonostante il tiro di precisione vinto dal Val Maira. La prossima sfida sarà a Genova l'11 aprile con i secondi in classifica: l'A.B. Genovese".

La classifica al momento vede Vita Nova con 36, A.B. Genovese 21, Costigliolese 21, Muller Bordighera 14, Buschese 9, Valle Maira 9, San Bartolomeo 5. Nel prossimo turno in programma l'11 aprile, scenderanno in campo: Costigliolese – Valle Maira; A.B. Genovese – Muller Bordighera; San Bartolomeo – Buschese. Riposerà Vita Nova.