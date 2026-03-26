Supercoppa Italiana di pallapugno al via a Imperia: Cortemilia sfida Albese sabato 28 marzo alle 14.30

Sarà lo sferisterio Edmondo De Amicis di Imperia a ospitare, sabato alle 14.30, la Supercoppa Italiana di pallapugno 2025, appuntamento che tradizionalmente inaugura la nuova stagione del balùn. In campo si affronteranno Cortemilia, vincitrice di Campionato e Coppa Italia 2025, e Albese, finalista perdente dello scorso campionato. Una sfida che si preannuncia equilibrata anche alla luce dei cambiamenti nei ruoli chiave: entrambe le squadre, infatti, si presentano con un nuovo battitore capitano. Da una parte Marco Battaglino guiderà i campioni in carica, dall’altra Alessio Ferro farà il suo debutto alla guida dell’Albese.

“Sarà una bellissima festa di sport”, spiegano il presidente della Federazione Italiana Pallapugno Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola. “Ci attendiamo una buona risposta di pubblico per un nuovo grande evento che offrirà uno spettacolo di assoluto livello e avvicinerà tanti giovani a questa disciplina”. I vertici federali sottolineano anche il valore territoriale dell’evento: “Per la città di Imperia e la Liguria sarà un’ottima vetrina turistica, visto lo storico legame con il Piemonte che va oltre la pallapugno stessa”. Grande attesa anche tra i protagonisti in campo. L’Albese, sponsorizzata Terre del Barolo, si affida all’entusiasmo del debuttante Alessio Ferro: “È una partenza con il botto, ma anche una bella opportunità. Sono orgoglioso di giocare questa partita e darò il massimo. La squadra è di grande qualità e mi affido molto ai miei compagni”.

Sul fronte opposto, il Nocciole Marchisio Cortemilia arriva con i favori del pronostico ma anche con qualche incognita. Marco Battaglino, alla sua prima finale, raccoglie un’eredità importante: “Ringrazio Massimo Vacchetto per quanto mi ha lasciato. Occasioni così non capitano spesso e voglio sfruttarla al meglio. Ci mancherà Francesco Rivetti per infortunio, ma restiamo una squadra competitiva ed equilibrata grazie anche all’esperienza di Fabio Marchisio”. Tutto è pronto, dunque, per una sfida che promette spettacolo e che segnerà ufficialmente l’inizio della nuova stagione della pallapugno.