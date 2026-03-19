Calcio femminile. La Matuziana soffre ma conquista un pareggio, è 2-2 sul campo del Vado

La Mautiziana di mister Francesconi sono scese in campo per la 15ª giornata di campionato sul campo del Vado F.C.
Le sanremese partono subito forte e al 5' minuto, Giulia Francesconi segna la sua prima rete stagionale con un colpo di tacco su calcio d’angolo, sorprende la difesa avversaria e porta le ospiti sull’1-0.
Quasi allo scadere del primo tempo, Nicol Bottino serve un assist perfetto a Chrystal Pastorino, che firma il raddoppio prima della pausa, 2-0.
Nella ripresa il Vado reagisce con determinazione e riesce a trovare la rete per ben due volte, riportando il risultato in equilibrio sul 2-2. Al minuto 80 Pastorino trova nuovamente la via del gol con un’incursione, ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo di mano, tra le proteste della squadra ospite.
Questo weekend la Matuziana sarà protagonista di un match attesissimo contro il Genoa, unica squadra ancora imbattuta in campionato, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi e continuare a sognare in questa stagione.