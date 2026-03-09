Calcio femminile. Juniores Femminile, la Matuziana strappa un prezioso pareggio a La Spezia: 2-2 contro la seconda della classe

Buon punto in trasferta per la Matuziana nella 13ª giornata del Campionato Regionale Juniores Femminile. Al centro sportivo “Ferdeghini” di La Spezia, le ragazze guidate da mister Francesconi hanno fermato sul 2-2 la formazione spezzina, seconda in classifica.

Le biancoazzurre sono scese in campo con grande determinazione e dopo pochi minuti sono riuscite a passare in vantaggio grazie al bomber Chrystal Pastorino, che con questa rete sale a quota 19 gol stagionali in campionato.

La reazione delle padrone di casa non si è fatta attendere: lo Spezia ha trovato il pareggio poco dopo con De Carolis. Nel finale della prima frazione di gioco l’arbitro ha poi assegnato un calcio di rigore alle spezzine, trasformato da Isabella Locci, che ha portato le squadre al riposo sul risultato di 2-1.

Nella ripresa la Matuziana ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio, costruendo diverse occasioni. Il meritato 2-2 è arrivato al 75° minuto: sul tiro di Pastorino respinto dal portiere, il pallone è stato deviato in rete da un difensore, causando l’autogol che ha ristabilito la parità.

Un risultato importante per le sanremesi, ottenuto contro una delle squadre più forti del torneo. Lo Spezia, infatti, nelle 13 partite disputate finora ha collezionato 10 vittorie, una sola sconfitta, contro il Genoa, e due pareggi, entrambi proprio contro la Matuziana. Un dato che conferma la solidità e la competitività della formazione biancoazzurra in questo campionato.