La Sanremese omaggia Fedez e Masini, consegnata la maglia celebrativa del Festival: “Generazioni a confronto, stessa maglia”

Calcio e musica si incontrano nel cuore del Festival di Sanremo. La Sanremese Calcio ha consegnato la maglia celebrativa del 76° Festival a Fedez e Marco Masini, protagonisti di questa edizione.

A raccontare l’incontro è stato lo stesso club biancazzurro con un post pubblicato su Instagram: “Generazioni a confronto, stessa maglia! Oggi abbiamo fatto tappa da Fedez e Marco Masini per consegnare la maglia celebrativa del 76° Festival della Canzone Italiana. Perché Sanremo è Sanremo”.

Un momento simbolico che unisce due mondi apparentemente diversi ma legati dalla stessa città e dallo stesso entusiasmo. La maglia celebrativa diventa così un ponte tra il palco dell’Ariston e il campo da gioco, tra artisti e tifosi.

Un gesto semplice ma carico di significato, che conferma come durante la settimana sanremese ogni incontro possa trasformarsi in un’occasione per raccontare identità, appartenenza e orgoglio cittadino.