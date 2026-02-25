Sanremo, Naike Rivelli furia contro Fedez: "Si sente il re di stic..."

(Adnkronos) -

Naike Rivelli furia contro Fedez a Sanremo. La figlia di Ornella Muti ha condiviso sui social un video destinato a far discutere in cui punta il dito contro il rapper, in gara alla kermesse canora in coppia con Marco Masini. "Ho visto una roba sconvolgente", ha esordito Naike Rivelli.

Secondo la versione di Rivelli, Fedez avrebbe occupato l'area hospitality del Festival, Casa Sanremo, accompagnato da una folta sicurezza bloccando addirittura il passaggio: "Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non-so-che-cosa", ha detto.

Nel video, Rivelli non risparmia parole dure e provocatorie, con tono acceso ha continuato: "Ha bloccato tutta casa Sanremo passando con qualcosa come sette persone come se fosse il re di stic***i. Tutti noi bloccati. Io volevo uscire per prendere una boccata d’aria e ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito".

"Palle zero… tutto zero. Non diventate così, fidatevi di me", ha concluso.