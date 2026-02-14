Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match a San Siro. Oggi, sabato 14 febbraio, l'Inter ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - nella 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri, al primo posto in classifica, sono reduci dalla netta vittoria esterna con il Sassuolo, battuto 5-0 al Mapei Stadium, mentre i bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio all'Allianz Stadium, rimontando da uno svantaggio di 0-2, nell'ultimo turno di campionato, dopo essere stati battuti 3-0 dall'Atalanta a Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia.

La sfida tra Inter e Juventus è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.