Al via la 1ª edizione di “House of Volley NextGen”:  ospite internazionale il Barça

Tutto pronto per la 1ª edizione di “House of Volley NextGen”, il nuovo torneo dedicato alla pallavolo giovanile femminile che si annuncia come uno degli appuntamenti più significativi del panorama sportivo del territorio cuneese.

Saranno 36 le squadre partecipanti, provenienti da Piemonte e Liguria, pronte a sfidarsi in un evento che celebra il talento emergente e promuove i valori fondamentali dello sport: impegno, rispetto e spirito di squadra. Il torneo sarà articolato in 5 categorie femminili (Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18), offrendo un’importante occasione di crescita e confronto per le giovani atlete.

A impreziosire questa prima edizione sarà la partecipazione internazionale del Club Voleibol Barcelona “Barça”, presenza di grande prestigio che conferma l’ambizione e il respiro sempre più ampio del progetto “House of Volley NextGen”.

Il fischio d’inizio è in programma per lunedì 16 febbraio alle ore 9.15, con due giornate intense di gare ed emozioni. Le finali e le premiazioni si svolgeranno martedì 17 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta (Cuneo), momento conclusivo che celebrerà l’impegno e i risultati delle squadre partecipanti.

La manifestazione coinvolgerà molti Comuni del territorio, che si ringraziano per la preziosa collaborazione: Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Centallo, Chiusa Pesio, Morozzo e Peveragno.

Ai nastri di partenza saranno presenti: Asd Centallo Volley, Asd Pallavolo Cuneo, Asd Volley Centallo, Club Voleibol Barcelona “Barça”, Cuneo Granda Volley, Gasp, In Volley Chieri Cambiano (presente con più formazioni), Libellula Fossano Volley Area Bra, Libertas Borgo San Dalmazzo, Pallavolo Pinerolo, Pvb Pallavolo Vallebelbo, Serteco Volley School, Unione Sportiva San Marziano, V.b.c. Valle Stura, Vbc Dronero Dragons, Vbc Savona, Villanova Volleyball, Volley Cherasco, Volley Ball Club Savigliano e Volley Valle Po.

“House of Volley NextGen” nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il movimento giovanile, creando un contesto organizzato e qualificato in cui le atlete possano esprimere al meglio il proprio potenziale tecnico e umano. Non solo competizione, ma anche condivisione e crescita, in un clima di entusiasmo e sana rivalità.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di promozione sportiva e valorizzazione del territorio, grazie al coinvolgimento di più Comuni e delle loro strutture sportive. Un sentito ringraziamento va fin d’ora a tutti i volontari che saranno impegnati sui campi di gara: il loro contributo sarà fondamentale per garantire la buona riuscita della manifestazione e per accogliere al meglio atlete, staff e famiglie.

House of Volley NextGen: il futuro della pallavolo è già in campo.