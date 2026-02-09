Shenzhen, l’hub cinese per la tecnologia a bassa quota gestisce oltre 300 rotte

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - A Shenzhen, hub tecnologico della Cina meridionale e sede del principale produttore globale di droni DJI, fino ad oggi sono state aperte in totale 310 rotte logistiche a bassa quota, con 82 nuove rotte aggiunte nel 2025, secondo quanto emerso durante la sessione annuale in corso dell'Assemblea popolare municipale.I dati ufficiali pubblicati lunedì nel corso della riunione indicano che Shenzhen ha realizzato oltre 1.200 strutture per il decollo e l'atterraggio a bassa quota, mentre la città accelera lo sviluppo della propria economia a bassa quota.La città della provincia del Guangdong si conferma oggi come una delle principali basi manifatturiere di velivoli senza pilota, producendo il 70% dei droni di consumo e il 50% di quelli industriali in Cina.L'espansione del settore a bassa quota di Shenzhen è sostenuta dal crescente investimento della città nell'innovazione scientifica e tecnologica. Dal 2020 al 2024, l'investimento totale in ricerca e sviluppo di Shenzhen è aumentato da 151,08 miliardi di yuan (circa 21,73 miliardi di dollari) a 245,31 miliardi di yuan, con una crescita media annua del 12,9%.L'economia cinese a bassa quota ha acquisito un forte slancio da quando è stata riconosciuta come nuovo motore di crescita nel rapporto sul lavoro del governo del 2024.Secondo le previsioni dell'Amministrazione dell'aviazione civile cinese, l'economia a bassa quota del Paese lo scorso anno ha raggiunto una dimensione di mercato pari a 1.500 miliardi di yuan e aumenterà a 3.500 miliardi di yuan entro il 2035.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-