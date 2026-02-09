Calcio: Serie D, Imperia e Sanremese corsare e fuori dalla zona calda, la situazione nel girone A

La classifica del Girone A di Serie D, giunto alla giornata numero 23, sta iniziando ad assumere una sua precisa fisionomia.

In vetta è ormai un testa a testa tra Vado e Ligorna, con i savonesi che hanno operato il controsorpasso sui genovesi approfittando del loro ko contro l’Imperia. Nerazzurri che, a centro classifica, possono passare un momento di relativa tranquillità, con un vantaggio di 5 punti sulla zona playout. Quattro invece sono le lunghezze di sicurezza per una Sanremese che trova il filotto di tre successi consecutivi e si mette momentaneamente al riparo.

Il Sestri Levante si trova saldamente al terzo posto, cinque punti sopra il trittico di squadre che si sta contendendo due posti playoff: Chisola a 40 punti, Varese a 39 e Biellese a 37. Il Saluzzo è nella “terra di mezzo”: troppa distanza dai playoff, ma ampio margine sui playout. A fare compagnia a Imperia e Sanremese nel gruppo di squadre che hanno messo la testa fuori dai playout ci sono Valenzana e Derthona, rispettivamente a 29 e 28 punti. Celle Varazze e Cairese si stanno contendendo l’ultima piazza per evitare gli spareggi, appaiate a quota 25, mentre Club Milano (23), Gozzano (22) e Lavagnese (21) si trovano in zona calda.

Non ha perso ancora le speranze di agguantare i playout l’Asti, attualmente penultimo con 19 punti, mentre per il fanalino di coda Novaromentin evitare la retrocessione diretta sa di impresa titanica: 14 punti, a sette lunghezze dagli spareggi.