Trasferta blucerchiata a Genova: il Sampdoria Club Sanremo organizza il pullman per Sampdoria-Padova del 14 febbraio

In occasione di Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio, ore 15, Stadio Luigi Ferraris) il Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata organizza un pullman con partenza da Sanremo alle ore 10:45. Arrivo previsto a Genova ore 13. Partenza da Genova ore 17:30 con ritorno a Sanremo alle 19:30.
Il costo di partecipazione è di 25 € per i soci, di 30 € per i non soci. Ragazzi meno di 12 anni: 20 € per i soci, 25 € per i non soci. Prenotazioni accompagnate dalla quota di partecipazione in contanti presso Ottica 2RO Corso Mombello, 14, Sanremo. Biglietteria online e presso Bar Via Dante (Via Dante Alighieri, 173).