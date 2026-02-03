 / Sport

Sport | 03 febbraio 2026, 12:10

Trasferta blucerchiata a Genova: il Sampdoria Club Sanremo organizza il pullman per Sampdoria-Padova del 14 febbraio

Partenza da Sanremo alle 10:45, rientro alle 19:30: costi agevolati per soci e ragazzi under 12, prenotazioni in città e online

Trasferta blucerchiata a Genova: il Sampdoria Club Sanremo organizza il pullman per Sampdoria-Padova del 14 febbraio

In occasione di Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio, ore 15, Stadio Luigi Ferraris) il Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata organizza un pullman con partenza da Sanremo alle ore 10:45. Arrivo previsto a Genova ore 13. Partenza da Genova ore 17:30 con ritorno a Sanremo alle 19:30.

Il costo di partecipazione è di 25 € per i soci, di 30 € per i non soci. Ragazzi meno di 12 anni: 20 € per i soci, 25 € per i non soci. Prenotazioni accompagnate dalla quota di partecipazione in contanti presso Ottica 2RO Corso Mombello, 14, Sanremo. Biglietteria online e presso Bar Via Dante (Via Dante Alighieri, 173).

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium