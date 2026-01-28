Meloni a Niscemi, premier sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia

(Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi (Caltanissetta), il paese colpito dalla frana. Prima di arrivare in Comune, dove partecipa a riunione operativa per fare il punto della situazione, ha sorvolato la zona in elicottero con il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano.

In Municipio Meloni è con il sindaco Massimiliano Conti e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

"Questa mattina mi è stato prospettato un documento da cui si evince che l'entità dei danni del ciclone Harry in Sicilia, come segnalato dagli amministratori, ammonta a circa due miliardi. E’ una situazione che si evolve sempre con maggiore gravità". Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani a Sky Tg24.

"E' stata istituita opportunamente una zona rossa a 150 metri di distanza dalla frana e tutte le abitazioni in questa zona rossa sono state lasciate libere e abbandonate dalla cittadinanza. E le zone sono presidiate, perché non avvenga nulla di anomalo. Quindi, la zona in pericolo è in sicurezza, sotto il profilo della tutela dei cittadini, molti dei quali hanno trovato ricollocazione in case di parenti di amici. Vi è una palestra a disposizione, ma soltanto 20 persone hanno deciso di andarci perché in questo momento si sono riallineate altrove", ha detto Schifani.

"La frana è dinamica, però la zona rossa già instaurata è una misura di salvaguardia di contenimento - ha sottolineato - va monitorata, naturalmente, perché è chiaro che la frana è attiva". "Per quanto riguarda il mio impegno, è evidente l'impegno della regione è massimo, io in questi giorni ho annullato tutti i miei impegni istituzionali, tranne quelli inderogabili per occuparmi del ciclone Harry e anche di questa vicenda".

"In questo momento, come regione, abbiamo stanziato subito 90 milioni di euro. Li abbiamo messi a disposizione proprio per un decreto che viene adottato oggi e che consente l'erogazione, quasi immediata, di 5000 euro a famiglia e altre somme verranno erogate per le attività commerciali", ha fatto sapere Schifani. "Poi l'ordinanza ministeriale naturalmente verrà sicuramente implementata. Devo dire che se c'è una cosa che mi preoccupa un po' meno è quella dell'intervento finanziario, la tempestività è stata massima da parte del governo: noi abbiamo stanziato subito 90 milioni cash, proprio per tamponare l'emergenza domestica e non soltanto di Niscemi ma anche per le tante famiglie che hanno visto spazzato la loro casa con l'onda violenta di 15 m che ha spazzato stabilimenti di balneari e messo in ginocchio un'economia", ha affermato ancora.

"La situazione a Niscemi è senza precedenti. Non è il tempo delle polemiche che non mi appartengono, perché effettivamente vedere uno scenario di un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme, è una cosa che nessun cittadino italiano o del mondo preferirebbe vedere. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura lontana naturalmente dalla frana", ha detto quindi Schifani. "Le risorse le individueremo naturalmente - ha aggiunto - c'è tutta la buona volontà. In questo momento occorre presidiare e il presidio mi sembra ben fatto da parte della Protezione civile nazionale regionale. Perché esistono ormai dei sistemi di controllo delle frane".

Usare i soldi del Ponte di Messina per aiutare le zone colpite dal maltempo in Sicilia come dice Elly Schlein? "Ognuno fa la propia parte, io non impazzisco sulla polemica sui soldi del ponte sì o no. Non credo che in questo momento, da parte del governo nazionale, ci sia un problema di stanziamento di fondi perché il senso di responsabilitò del premier è massimo. Le somme le reperiremo. Il ponte seguirà la sua strada. Non vi è motivo per appaiare le due realtà per fare solo polemica politica", ha detto ancora Schifani concludendo: "Concentriamoci per ora sul fare, possiamo contare su fondi nazionali e regionali".