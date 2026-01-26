Serie C, Prima Divisione e giovanili: Grafiche Amadeo ko a Lavagna, Pesce Innamorato e U17 Oliflor volano

Una sconfitta che lascia più rammarico che recriminazioni quella incassata dal Grafiche Amadeo sul campo dell’Admo Volley, nell’ultima giornata del girone di andata del campionato regionale maschile di Serie C. A Lavagna finisce 3-1 per i padroni di casa, al termine di una gara dai due volti per i gialloneri. Dopo un primo set giocato con ordine, ritmo e scelte corrette, chiuso 23-25, dal secondo parziale in avanti il Grafiche Amadeo non è riuscito a dare continuità a quanto costruito. Errori in serie e cali di lucidità hanno indirizzato l’inerzia del match, consentendo all’Admo di imporsi nei successivi set (25-22; 25-21; 25-21).

Duro e diretto il commento di Rocco Dichio, allenatore del Grafiche Amadeo, nel post gara: «A questo livello non basta giocare a sprazzi: serve tenere ordine, lucidità e qualità anche quando la partita si sporca. Gli avversari sono stati più costanti e hanno meritato il risultato. Per noi è una lezione chiara, su cui lavorare da subito in palestra». Il campionato riprenderà subito con un impegno di altissimo profilo: sabato 31 gennaio il Grafiche Amadeo sarà ospite al PalaCus di Genova della Pallavolo Liguria, attuale capolista e formazione costruita per vincere il torneo, nata dall’accordo tra Vbc Savona e Cus Genova.

Negli altri incontri dell’11ª giornata: Villaggio – Colombo PSA 0-3; Sabazia Ecosavona – Dabove Santa Sabina 3-0; Colombo Molinari – VT Finale 1-3; Pallavolo Liguria – Avis Bertoni 3-0; Sant’Antonio – Mulattieri 1-3.

Classifica: Pallavolo Liguria 30, Sabazia Ecosavona 29, Admo Volley 27, Colombo PSA 25, Mulattieri 21, Grafiche Amadeo 15, VT Finale 14, Sant’Antonio 12, Avis Bertoni 11, Colombo Molinari 8, Dabove Santa Sabina 6, Villaggio 0.

Prima Divisione Femminile

Continua senza ostacoli la marcia trionfale del Pesce Innamorato, formazione del Riviera Volley Sanremo, sempre più leader indiscussa del torneo interprovinciale di Prima Divisione femminile. Le ragazze guidate da Nando Guadagnoli hanno centrato la decima vittoria consecutiva, espugnando il campo del Celle Varazze con un netto 0-3 (12-25; 18-25; 15-25). Con 30 punti in classifica e le inseguitrici a distanza di sicurezza, le giallonere si preparano all’ultimo impegno del girone di andata: venerdì 6 febbraio alle 20.45, al Mercato dei Fiori di Sanremo, contro l’Autoscuola Muratorio Diano Marina.

Under 17 Maschile

Weekend da incorniciare anche per l’Under 17 maschile del Riviera Volley Sanremo. La formazione Oliflor Sanremo, allenata da Alberto Ausenda, ha firmato una doppia vittoria in 24 ore, confermandosi tra le protagoniste del campionato. Nell’anticipo di sabato 24 gennaio i gialloneri hanno espugnato il campo del Sabazia Ecosavona con un convincente 0-3 (25-27; 14-25; 16-25). Il giorno successivo, tra le mura amiche, è arrivato un altro successo netto: 3-0 al Vbc Savona (25-13; 25-20; 25-12). Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio alle 20.30 al PalaRavizza, per il decisivo confronto con il Toirano Alassio: in palio c’è il posto d’onore in classifica, alle spalle dell’attuale capolista Albisola.