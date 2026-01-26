Serie A bocce: Ventimiglia chiude l’andata con una vittoria chiave, Bordighera ko ma resta in zona play-off

Si è chiuso ieri il girone d’andata del campionato di Serie A femminile di bocce, segnato da un’importante vittoria del G.S.P. Ventimiglia, che sui campi di casa ha superato il S. Bartolomeo con il punteggio di 14-8, al termine di un incontro combattuto e deciso solo nell’ultimo turno.

La formazione allenata dalla coppia Zuppardo-Zucconelli conduceva 10-6 dopo il terzo turno, con ancora tre incontri da disputare. Proprio nella fase decisiva, le padrone di casa hanno piazzato l’allungo decisivo grazie a due successi netti: Rosina Greco e Roberta Peirano si sono imposte per 13-0 nella gara a coppie, mentre Simona Bagalà ha vinto l’individuale per 13-6. Al S. Bartolomeo è andata invece la gara a terne, con Ardissone, Bracco e Dagati, vittoriose 13-4.

Con questo successo, il G.S.P. Ventimiglia chiude l’andata al 3° posto in classifica, alle spalle di Vita Nova Savigliano e AB Genovese, in piena zona play-off. Già decisiva la prossima giornata: domenica 8 febbraio, nella prima di ritorno, le ventimigliesi faranno visita al G.S. Passatore, quarto a soli due punti di distanza. In campo maschile, sconfitta interna per la Muller Bordighera, superata 16-6 dalla forte AB Genovese. I bordigotti, guidati da Claudio Mulatero, hanno retto fino al terzo turno (4-8), ma negli incontri individuali finali è arrivata una sola vittoria, firmata da Simone Alfonsi (13-11), che non è bastata a contenere il passivo.

La Muller Bordighera chiude comunque il girone d’andata al 4° posto, posizione che vale i play-off. Nel ritorno sarà però fondamentale tenere a distanza Buschese e Valle Maira, distanti un solo punto.